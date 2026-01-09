В Веневе обнаружен мощный источник радиации

В Старом парке Венёва Тульской области экоактивистами обнаружено значительное превышение естественного радиационного фона.

Повышенное излучение зафиксировал инженер-физик из Московской области Андрей Ожаровский. Он же рассказал о находке в своем Телеграм-канале и сообщил о ней в Роспотребнадзор и МЧС. Специалисты Роспотребнадзора выезжали на место и подтвердили его данные.

Оценка мощности дозы и характер поля мощности дозы позволяет предположить, что на территории парка закопан украденный промышленный радионуклидный источник (дефектоскоп или уровнемер).

На данный момент место обнаружения источника радиации оцеплено. Об этом сообщил Андрей Шубчинский, глава Венёвского муниципального округа.

По информации издания, заниматься радиационным материалом может только лицензированная организация. Контракт на это будет разыгран сразу после праздников.