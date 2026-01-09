  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сотрудники Тулэнерго в усиленном режиме устраняют последствия снежной стихии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Сотрудники Тулэнерго в усиленном режиме устраняют последствия снежной стихии

В связи со сложной погодной обстановкой специалисты «Тулэнерго» работают в особом, фактически круглосуточном режиме, устраняя последствия непогоды.

Сотрудники Тулэнерго в усиленном режиме устраняют последствия снежной стихии

В настоящее время основное внимание уделяют наиболее пострадавшим муниципалитетам — Воловскому, Богородицкому, Плавскому, Новомосковскому и Чернскому районам. 

photo_2026-01-09_17-03-21.jpg

Привлечена 71 аварийно-восстановительная бригада: более 300 специалистов и свыше 100 единиц специализированной, в том числе высокопроходимой техники. 

photo_2026-01-09_17-03-19.jpg

Сообщить о нарушении электроснабжения, узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно:

  1. На официальном сайте Россети Центр mrsk-1.ru
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!».
  3. По горячей линии «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).

photo_2026-01-09_17-03-18.jpg

Работы будут продолжаться непрерывно до полного устранения последствий непогоды.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:03 +1
Другие статьи по темам
Погода в Туле 9 января: до минус 1 градуса и снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 января: до минус 1 градуса и снег
сегодня, в 09:00, 220 2326 5
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 00:06, 128 3755 -1
Куда жаловаться тулякам, если двор не убран
Жизнь Тулы и области
Куда жаловаться тулякам, если двор не убран
сегодня, в 18:07, 76 747 0
«Снежный субботник»: туляки и коммунальщики вышли расчищать улицы и дворы
Жизнь Тулы и области
«Снежный субботник»: туляки и коммунальщики вышли расчищать улицы и дворы
сегодня, в 17:26, 65 1205 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Снежный субботник»: туляки и коммунальщики вышли расчищать улицы и дворы
«Снежный субботник»: туляки и коммунальщики вышли расчищать улицы и дворы
Сошедший с рельсов трамвай, падающие деревья и автобус без колеса: последствия снегопада в Туле и области
Сошедший с рельсов трамвай, падающие деревья и автобус без колеса: последствия снегопада в Туле и области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.