Сотрудники Тулэнерго в усиленном режиме устраняют последствия снежной стихии

В связи со сложной погодной обстановкой специалисты «Тулэнерго» работают в особом, фактически круглосуточном режиме, устраняя последствия непогоды.

В настоящее время основное внимание уделяют наиболее пострадавшим муниципалитетам — Воловскому, Богородицкому, Плавскому, Новомосковскому и Чернскому районам.

Привлечена 71 аварийно-восстановительная бригада: более 300 специалистов и свыше 100 единиц специализированной, в том числе высокопроходимой техники.

Сообщить о нарушении электроснабжения, узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно:

На официальном сайте Россети Центр mrsk-1.ru Через мобильное приложение «Есть свет!». По горячей линии «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).

Работы будут продолжаться непрерывно до полного устранения последствий непогоды.