Сотрудники Тулэнерго в усиленном режиме устраняют последствия снежной стихии

В настоящее время основное внимание уделяют наиболее пострадавшим муниципалитетам — Воловскому, Богородицкому, Плавскому, Новомосковскому и Чернскому районам.
Привлечена 71 аварийно-восстановительная бригада: более 300 специалистов и свыше 100 единиц специализированной, в том числе высокопроходимой техники.
Сообщить о нарушении электроснабжения, узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно:
- На официальном сайте Россети Центр mrsk-1.ru
- Через мобильное приложение «Есть свет!».
- По горячей линии «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).
Работы будут продолжаться непрерывно до полного устранения последствий непогоды.