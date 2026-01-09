Сошедший с рельсов трамвай, падающие деревья и автобус без колеса: последствия снегопада в Туле и области

По данным сайта Гидрометцентра России, в Тульской области 9 января за сутки выпадет порядка 25 мм осадков.

Из-за затяжного снегопада в Туле и области в разы увеличилось количество аварийных ситуаций на дорогах и общественных пространствах. Уборка ведется, но техника не успевает расчищать дороги: согласно прогнозу синоптиков, за сутки в регионе выпадет более половины месячной нормы осадков — 25,4 мм из 43 мм.

ГИБДД просят водителей быть аккуратнее на дорогах и во возможности временно отказаться от поездок.

Сегодня днем в Ильинке у автобуса с пассажирами на ходу отвалилось колесо:

Во дворах домов тоже не лучше. В некоторых легковушки буксуют и оказываются в снежном плену. А вот двор на ул. Бондаренко заблокирован уже более шести часов. Здесь мусоровоз зацепил припаркованную легковушку.

Даже на территории ГИБДД МРЭО на М2 не стоит расслабляться. Около часа назад тут столкнулись два авто. Не сильно, но приятного мало:

В Туле на ул. Металлургов из-за наледи и мокрого снега на автомобиль упало дерево.

Такая же ситуация и у бассейна «Арсенал».

В парках и общественных пространствах сейчас прогулки тоже не всегда безопасны: в Узловой огромная ветка дерева рухнула над лавочкой, на которой сидел человек.

В Узловой же в квартале 5/15, на ул. Центральная у дома № 9 оторвало ветками провода.

В Туле на в районе остановки «Улица Глинки» и на ул. Октябрьской с рельсов сошли трамваи.