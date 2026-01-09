  1. Моя Слобода
По данным сайта Гидрометцентра России, в Тульской области 9 января за сутки выпадет порядка 25 мм осадков.

Сошедший с рельсов трамвай, падающие деревья и автобус без колеса: последствия снегопада в Туле и области

Из-за затяжного снегопада в Туле и области в разы увеличилось количество аварийных ситуаций на дорогах и общественных пространствах. Уборка ведется, но техника не успевает расчищать дороги: согласно прогнозу синоптиков, за сутки в регионе выпадет более половины месячной нормы осадков — 25,4 мм из 43 мм.

ГИБДД просят водителей быть аккуратнее на дорогах и во возможности временно отказаться от поездок. 

Сегодня днем в Ильинке у автобуса с пассажирами на ходу отвалилось колесо:

photo_2026-01-09_15-34-17.jpg

Во дворах домов тоже не лучше. В некоторых легковушки буксуют и оказываются в снежном плену. А вот двор на ул. Бондаренко заблокирован уже более шести часов. Здесь мусоровоз зацепил припаркованную легковушку.

photo_2026-01-09_16-31-32.jpg

Даже на территории ГИБДД МРЭО на М2 не стоит расслабляться. Около часа назад тут столкнулись два авто. Не сильно, но приятного мало:

photo_2026-01-09_15-58-14.jpg

В Туле на ул. Металлургов из-за наледи и мокрого снега на автомобиль упало дерево.

photo_2026-01-09_15-35-28.jpg

Такая же ситуация и у бассейна «Арсенал».

photo_2026-01-09_16-31-51.jpg

В парках и общественных пространствах сейчас прогулки тоже не всегда безопасны: в Узловой огромная ветка дерева рухнула над лавочкой, на которой сидел человек.

photo_2026-01-09_15-39-22.jpg

В Узловой же в квартале 5/15, на ул. Центральная у дома № 9 оторвало ветками провода. 

photo_2026-01-09_16-14-56.jpg

В Туле на в районе остановки «Улица Глинки» и на ул. Октябрьской с рельсов сошли трамваи.

photo_2026-01-09_15-34-35.jpg

сегодня, в 15:37
