Метеопредупреждение: снегопад в Тульской области продолжится до конца дня

До конца суток 9 января на территории Тульской области сохранятся сильные осадки (мокрый снег, ледяной дождь, снег), местами метель. Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На дорогах гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра до 15 м/с., на дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении правил личной безопасности:

- находясь на улице, обходи шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегай деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

- будь внимательным и осторожным при передвижении по тротуарам и переходе дорог;

- используй обувь на нескользящей подошве;

- водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, увеличить дистанцию по отношению к другим автомобилям;

- по возможности необходимо ограничить поездки на личном автотранспорте;

- машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщай в Единую службу спасения по телефону «112».

МЧС Тульской области

