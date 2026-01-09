  1. Моя Слобода
Метеопредупреждение: снегопад в Тульской области продолжится до конца дня

На дорогах гололед и снежные заносы.

До конца суток 9 января на территории Тульской области сохранятся сильные осадки (мокрый снег, ледяной дождь, снег), местами метель. Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

На дорогах гололед, налипание мокрого снега, усиление  ветра до 15 м/с., на дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении правил личной безопасности:

- находясь на улице, обходи шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; 
- избегай деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач); 
- будь внимательным и осторожным при передвижении по тротуарам и переходе дорог; 
- используй обувь на нескользящей подошве; 
- водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, увеличить дистанцию по отношению к другим автомобилям; 
- по возможности необходимо ограничить поездки на личном автотранспорте; 
- машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщай в Единую службу спасения по телефону «112».

МЧС Тульской области 
Фотограф:
сегодня, в 10:34 +1
