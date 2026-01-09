Метеопредупреждение: снегопад в Тульской области продолжится до конца дня

До конца суток 9 января на территории Тульской области сохранятся сильные осадки (мокрый снег, ледяной дождь, снег), местами метель. Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На дорогах гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра до 15 м/с., на дорогах снежные заносы, сильная гололедица.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении правил личной безопасности:
- находясь на улице, обходи шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегай деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);
- будь внимательным и осторожным при передвижении по тротуарам и переходе дорог;
- используй обувь на нескользящей подошве;
- водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, увеличить дистанцию по отношению к другим автомобилям;
- по возможности необходимо ограничить поездки на личном автотранспорте;
- машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщай в Единую службу спасения по телефону «112».
МЧС Тульской области
Подписывайся на МЧС России в MAX | ВК