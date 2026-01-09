  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Медикам скорой в Туле пришлось расчищать двор от снега, чтобы погрузить пациента в машину - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Водителю скорой в Туле пришлось расчищать двор от снега, чтобы погрузить пациента в машину

Инцидент произошел в одном из дворов на Одоевском шоссе.

Водителю скорой в Туле пришлось расчищать двор от снега, чтобы погрузить пациента в машину
Фото и видео "Тула. Жесть".

Прибывшая на вызов бригада медиков не смогла проехать в подъезду дома № 36 по Одоевскому шоссе. Глубокая колея заблокировала дорогу — машина могла увязнуть. Чтобы не рисковать, врачи дошли до дома пешком. 

Однако в связи с необходимостью госпитализации пациента, водителю скорой пришлось взять лопату и расчищать самому дорогу для каталки с больным. 

Почему управляющая компания не удосужилась организовать уборку на вверенной ей территории — возможно, на этот вопрос найдут ответ контролирующие органы.

А у вас как обстоят дела с уборкой снега во дворе?

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:33 +1
Другие статьи по темам
Погода в Туле 9 января: до минус 1 градуса и снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 января: до минус 1 градуса и снег
сегодня, в 09:00, 216 1668 5
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 00:06, 119 3422 -1
В Веневе обнаружен мощный источник радиации
Жизнь Тулы и области
В Веневе обнаружен мощный источник радиации
сегодня, в 12:11, 53 1934 1
Ночью в Тульской области пройдёт ледяной дождь
Жизнь Тулы и области
Ночью в Тульской области пройдёт ледяной дождь
вчера, в 22:45, 227 4133 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В парке Венева обнаружен источник радиации: физик объяснил, откуда мог взяться опасный объект
В парке Венева обнаружен источник радиации: физик объяснил, откуда мог взяться опасный объект
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.