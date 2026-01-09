Водителю скорой в Туле пришлось расчищать двор от снега, чтобы погрузить пациента в машину

Инцидент произошел в одном из дворов на Одоевском шоссе.

Фото и видео "Тула. Жесть".

Прибывшая на вызов бригада медиков не смогла проехать в подъезду дома № 36 по Одоевскому шоссе. Глубокая колея заблокировала дорогу — машина могла увязнуть. Чтобы не рисковать, врачи дошли до дома пешком.

Однако в связи с необходимостью госпитализации пациента, водителю скорой пришлось взять лопату и расчищать самому дорогу для каталки с больным.

Почему управляющая компания не удосужилась организовать уборку на вверенной ей территории — возможно, на этот вопрос найдут ответ контролирующие органы.

А у вас как обстоят дела с уборкой снега во дворе?