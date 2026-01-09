Куда жаловаться тулякам, если двор не убран

В Туле продолжают проверять качество уборки дворов и кровель домов от снега и наледи

По поручению главы администрации Ильи Беспалова сотрудники управления по административно-техническому надзору ежедневно проводят рейды на территориях МКД. Специалисты инспектируют, как управляющие компании справляются с уборкой снега во дворах и сосулек на крышах, фиксируют нарушения и ведут учет добросовестных компаний.

За праздничные дни обследованы 754 придомовых территорий многоквартирных домов. На 299 выявлены нарушения требований правил благоустройства. Также зафиксировано 528 случаев отсутствия мер по ликвидации сосулек. УК направлены предписания, а на некоторые за неисполнение составлены протоколы об административных правонарушениях.

Если ваш двор не убирают, оставьте обращение на портале «Открытый регион 71» or71.ru или в ЕДДС 8 (4872) 47-20-37 или 1391 (короткий номер работает при наборе со стационарного городского телефона).