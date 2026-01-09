Из-за снегопада в Тульской области продлен выезд из загородных лагерей

В связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях обеспечения безопасности на дорогах, принято решение продлить время выезда детей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Речь идет о пяти лагерях:
- "Новая волна", Тула
- Звездный, Алексин
- Республика Поленово, Заокский район
- ЕЗСК Сервис, Ефремов
- Березка, Тула
Родители могут забрать своего ребенка в любое удобное время до 16 часов.
Дети будут обеспечены горячим питанием и досугом. В общей сложности на зимних каникулах в лагерях отдохнули более 900 школьников.