  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Из-за снегопада в Тульской области продлен выезд из загородных лагерей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Из-за снегопада в Тульской области продлен выезд из загородных лагерей

В общей сложности на зимних каникулах в лагерях отдохнули более 900 школьников.

Из-за снегопада в Тульской области продлен выезд из загородных лагерей

В связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях обеспечения безопасности на дорогах, принято решение продлить время выезда детей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Речь идет о пяти лагерях:

  • "Новая волна", Тула
  • Звездный, Алексин 
  • Республика Поленово, Заокский район
  • ЕЗСК Сервис, Ефремов
  • Березка, Тула

Родители могут забрать своего ребенка в любое удобное время до 16 часов. 

Дети будут обеспечены горячим питанием и досугом. В общей сложности на зимних каникулах в лагерях отдохнули более 900 школьников.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:01 0
Другие статьи по темам
Погода в Туле 9 января: до минус 1 градуса и снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 января: до минус 1 градуса и снег
сегодня, в 09:00, 216 1668 5
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 00:06, 119 3422 -1
В Веневе обнаружен мощный источник радиации
Жизнь Тулы и области
В Веневе обнаружен мощный источник радиации
сегодня, в 12:11, 53 1934 1
Ночью в Тульской области пройдёт ледяной дождь
Жизнь Тулы и области
Ночью в Тульской области пройдёт ледяной дождь
вчера, в 22:45, 227 4133 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На улице Хворостухина в Туле из-за прорыва коммуникаций затопило проезжую часть
На улице Хворостухина в Туле из-за прорыва коммуникаций затопило проезжую часть
Метеопредупреждение: снегопад в Тульской области продолжится до конца дня
Метеопредупреждение: снегопад в Тульской области продолжится до конца дня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.