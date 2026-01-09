убраливместе71: Главы районов приглашают жителей на «Снежный субботник»

В некоторых районах главы в связи с обильными осадками приглашают жителей муниципалитетов на «Снежный субботник».

«Сегодня погодные условия таковы, что приходится принимать экстренные меры по наведению порядка в городе и очистке снега. К работе привлечены все имеющиеся силы и средства. 10 января в 11:00 приглашаем всех неравнодушных жителей на субботник для уборки территорий от снега», — написал глава Веневского района Андрей Шубчинский.

Места сбора в Веневе:

мкрн Южный, д. 2В (ЦКР);

ул. Льва Толстого, д. 16 (МЦ Проспект);

ул. Бундурина, д. 13 (Школа № 1);

мкрн Южный, д. 25 (Школа № 2);

мкрн Южный, д. 2Б (детский сад «Ладошки);

мкрн Северный, д. 27 (детский сад № 5).

Чернский район тоже предлагает неравнодушным жителям присоединиться к акции:

«Сложные погодные условия последних дней требуют от нас объединения усилий. Дорожные и коммунальные службы района работают в круглосуточном режиме, задействованы все имеющиеся силы. Однако масштаб выпавших осадков настолько велик, что помощь каждого из нас будет неоценима. Завтра, 10 января, в 10:00 приглашаем всех неравнодушных жителей выйти на большой „Снежный субботник“! Возьмите пожалуйста с собой лопату», — написал в своем Телеграм-канале Сергей Кузнецов, глава администрации района.

Аналогичные обращения опубликовали руководители Куркинского округа и Каменского района.

Делиться в соцсетях результатами своих трудов предлагают с хэштегом #чистимвместе71 или #убраливместе71.