В Алексине поймали браконьеров

Фото минсельхоза Тульской области.

Животное было молодое, возрастом до года.

Инцидент произошел на территории Алексинского района. Сотрудники департамента охотничьего хозяйства совместно с представителями полиции оперативно выявили факт браконьерства.

6 января в отношении задержанных возбудили уголовное дело. Теперь нарушителям грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, суд обяжет их возместить нанесенный природе ущерб в размере 240 тысяч рублей.

В настоящее время дознавателем МО МВД России «Алексинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.