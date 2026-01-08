В минздраве Тульской области прокомментировали ситуацию, когда скорая не смогла подъехать к подъезду дома на Косой горе

Вызов медиков был 7 января на улицу Трудовую, 8.

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По информации министерства здравоохранения Тульской области, прямых подъездных путей к дому нет, автомобиль службы остановился рядом, и далее медики шли пешком. По пути на данный вызов бригада не застревала.

Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы выехало на место. Установлено, что входная группа подъезда жилого многоквартирного дома находилась в неудовлетворительном состоянии, на крыше - сосульки. Проезд находился в удовлетворительном состоянии.

По информации управления по городскому хозяйству администрации муниципального образования города Тулы по адресу: Тула, п. Косая Гора, ул. Трудовая, 8 отсутствует управляющая компания. Жителям необходимо провести собрание собственников жилья для принятия решения о выборе формы управления многоквартирным домом.