  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В администрации Тулы прокомментировали ситуацию, когда скорая не смогла подъехать к подъезду дома на Косой горе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В минздраве Тульской области прокомментировали ситуацию, когда скорая не смогла подъехать к подъезду дома на Косой горе

Вызов медиков был 7 января на улицу Трудовую, 8.

В минздраве Тульской области прокомментировали ситуацию, когда скорая не смогла подъехать к подъезду дома на Косой горе
Фото пресс-службы администрации Тулы.

По информации министерства здравоохранения Тульской области, прямых подъездных путей к дому нет, автомобиль службы остановился рядом, и далее медики шли пешком. По пути на данный вызов бригада не застревала.

Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы выехало на место. Установлено, что входная группа подъезда жилого многоквартирного дома находилась в неудовлетворительном состоянии, на крыше - сосульки. Проезд находился в удовлетворительном состоянии. 

скор.jpg

По информации управления по городскому хозяйству администрации муниципального образования города Тулы по адресу: Тула, п. Косая Гора, ул. Трудовая, 8 отсутствует управляющая компания. Жителям необходимо провести собрание собственников жилья для принятия решения о выборе формы управления многоквартирным домом.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулы проезд
Место
Тула Косая гора
Погода в Туле 8 января: сильный снег и ледяной дождь
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 января: сильный снег и ледяной дождь
сегодня, в 09:00, 250 2268 3
«Дворы не чищены, с коляской не пройти!» — туляки жалуются на плохую работу управляющих компаний
Жизнь Тулы и области
«Дворы не чищены, с коляской не пройти!» — туляки жалуются на плохую работу управляющих компаний
сегодня, в 13:03, 60 1636 0
Дмитрий Миляев: «Снегопад работает быстрее нас. Надо брать пример с природы»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Снегопад работает быстрее нас. Надо брать пример с природы»
сегодня, в 16:29, 50 993 -6
В тульском Заречье «поцеловались» трамвай и «Шкода»
Дежурная часть
В тульском Заречье «поцеловались» трамвай и «Шкода»
сегодня, в 14:06, 30 892 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель повернул под «кирпич», словно так и надо
В Туле водитель повернул под «кирпич», словно так и надо
В тульском Заречье «поцеловались» трамвай и «Шкода»
В тульском Заречье «поцеловались» трамвай и «Шкода»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.