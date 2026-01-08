  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сколько спецтехники убирают дороги в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Сколько спецтехники убирают дороги в Тульской области

На оперативном штабе у губернатора были озвучены цифры.

Сколько спецтехники убирают дороги в Тульской области

Для содержания дорог регионального значения задействованы около 156 единиц спецтехники. Из-за усиления снегопада количество снегоуборочных машин будет увеличено. 

На дорогах федерального значения с начала дня задействовано до 84 единиц спецтехники. На дорогах муниципального значения сейчас работает до 371 единицы техники.

Сегодня в 19.00 по магистральным улицам пройдут большие колонны снегоуборочной техники, об этом сообщил глава администрации Тулы Илья Беспалов. На всех въездных улицах — Калужском, Венёвском и Новомосковском шоссе — организовано дежурство двух дорожных машин. Также в Туле запустили специальные трамваи для уборки снега.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
уборка снега
Люди
Дмитрий Миляев Илья Беспалов
Место
Тула Тульская область
Погода в Туле 8 января: сильный снег и ледяной дождь
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 января: сильный снег и ледяной дождь
сегодня, в 09:00, 250 2268 3
«Дворы не чищены, с коляской не пройти!» — туляки жалуются на плохую работу управляющих компаний
Жизнь Тулы и области
«Дворы не чищены, с коляской не пройти!» — туляки жалуются на плохую работу управляющих компаний
сегодня, в 13:03, 60 1636 0
Дмитрий Миляев: «Снегопад работает быстрее нас. Надо брать пример с природы»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Снегопад работает быстрее нас. Надо брать пример с природы»
сегодня, в 16:29, 50 993 -6
В тульском Заречье «поцеловались» трамвай и «Шкода»
Дежурная часть
В тульском Заречье «поцеловались» трамвай и «Шкода»
сегодня, в 14:06, 30 892 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Бах при свечах»: тулякам сыграли концерт классической музыки практически в темноте
«Бах при свечах»: тулякам сыграли концерт классической музыки практически в темноте
Как туляки отметили Мандариновое Рождество
Как туляки отметили Мандариновое Рождество
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.