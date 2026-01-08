Сколько спецтехники убирают дороги в Тульской области

На оперативном штабе у губернатора были озвучены цифры.

Для содержания дорог регионального значения задействованы около 156 единиц спецтехники. Из-за усиления снегопада количество снегоуборочных машин будет увеличено.

На дорогах федерального значения с начала дня задействовано до 84 единиц спецтехники. На дорогах муниципального значения сейчас работает до 371 единицы техники.

Сегодня в 19.00 по магистральным улицам пройдут большие колонны снегоуборочной техники, об этом сообщил глава администрации Тулы Илья Беспалов. На всех въездных улицах — Калужском, Венёвском и Новомосковском шоссе — организовано дежурство двух дорожных машин. Также в Туле запустили специальные трамваи для уборки снега.

