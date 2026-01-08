Погода в Туле 9 января: до минус 1 градуса и снег

Температура воздуха утром и ночью будет — 4 градуса, днем — 1, а вечером синоптики обещают ноль.
Ветер восточный 5 м/с, влажность воздуха 96%. Давление 728 мм рт. ст.
Магнитное поле — слабая буря.
Погода обещает быть мягкой и снежной.
