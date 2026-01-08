  1. Моя Слобода
Погода в Туле 9 января: до минус 1 градуса и снег

Погода обещает быть мягкой и снежной.

Фото Артема Жильцова.

Температура воздуха утром и ночью будет — 4 градуса, днем — 1, а вечером синоптики обещают ноль.

Ветер восточный 5 м/с, влажность воздуха 96%. Давление 728 мм рт. ст. 

Магнитное поле — слабая буря. 

сегодня, в 09:00 +4
