На пожарах в Тульской области эвакуировали 13 человек

7 января в регионе было потушено три пожара.

Фото МЧС.

В алексинском микрорайоне Бор на улице Радбужской пожар случился в частном жилом доме. Его тушили 10 пожарных, привлекались четыре единицы техники от МЧС России. Пострадавших нет.

В микрорайоне Северо-Задонск города Донской на улице Строительной загорелась квартира в МКД. При ликвидации пожара эвакуировали четырех человек, пострадавших нет. С пожаром боролись шесть человек и две единицы техники от МЧС России.

В Суворове пожар произошел также в многоквартирном доме, на улице Ленинского Юбилея. Здесь эвакуировала девять жителей, пострадавших нет. Возгорание тушили девять огнеборцев привлекались две единицы техники от МЧС России.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.