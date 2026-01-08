  1. Моя Слобода
На пожарах в Тульской области эвакуировали 13 человек

7 января в регионе было потушено три пожара.

На пожарах в Тульской области эвакуировали 13 человек
Фото МЧС.

В алексинском микрорайоне Бор на улице Радбужской пожар случился в частном жилом доме. Его тушили 10 пожарных, привлекались четыре единицы техники от МЧС России. Пострадавших нет.

В микрорайоне Северо-Задонск города Донской на улице Строительной загорелась квартира в МКД. При ликвидации пожара эвакуировали четырех человек, пострадавших нет. С пожаром боролись шесть человек и две единицы техники от МЧС России.

мчс1.jpg

В Суворове пожар произошел также в многоквартирном доме, на улице Ленинского Юбилея. Здесь эвакуировала девять жителей, пострадавших нет. Возгорание тушили девять огнеборцев привлекались две единицы техники от МЧС России.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий. 

сегодня, в 19:00
