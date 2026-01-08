  1. Моя Слобода
«Дворы не чищены, с коляской не пройти!» — туляки жалуются на плохую работу управляющих компаний

Почти треть тульских дворов убирают с нарушениями.

Фото присланы читателями.

Об этом рассказали сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы во время проверки. Из 600 дворов недочеты нашли в 176. 

Мы обратились к читателям и попросили их поделиться своими проблемами, они живо откликнулись и в комментариях к посту в нашем телеграм-канале оставили более 130 комментариев. Здесь и нерасчищенные дворовые территории, и огромные сосульки. 

й металлургов 77.jpg

Софа:

— Ждём, когда сосули до соседей снизу дотянут). Металлургов, 77.

Mary Mary:

— Тула, ул. Кутузова, 27, а также Кирова, 200 и 202, снег не чистят, машины буксуют, ходить невозможно.

SamBroS71:

— Во дворах не чищено: Металлургов 84-а, 84 и т.д С детской коляской не проехать.

й пр ленина 123.jpg

Ксения Маршалова:

— Проспект Ленина, 123.

Олег:

— Кауля 19, корпус 2 — вообще ни разу снег не чистили этой зимой (УК «Арсенал»).

й ук центрвль.jpg

Яна:

— Ложевая, 137, не чистили в 2026 году ни разу. УК «Центральная».

Иван:

— Улица Доватора, 12 и рядом прилегающие дворы, не проехать и не пройти… На днях бабушка упала из-за непроходимости, помогали встать и дойти до дома. Дорогие наши управляющие компании, ответьте, за что мы деньги платим?!

Елена Владимировна:

— Не чистят Декабристов, 84, мужики сами вчера чистили двор, что дворники все сбежали? Тогда почему бы не снизить плату за содержание? А трактора куда делись? Синоптики все лето твердят, что зима будет снежной… Бардак.

Наталия:

— В Левобережном в этом году вообще тишина. Работы, говорят, ведутся, а Восточная 1, 3, 7, 9… не чистятся совсем. Утопаешь в снегу, чтобы вынести мусор.

Напомним, что уборку придомовых территорий, дворовых проездов должны выполнять управляющие компании. За их работой следит управление по административно-техническому надзору. Недобросовестным УК направляют предписания об устранении нарушений. 

Если двор не убирают или делают это несвоевременно, жители могут оставить обращение на портале «Открытый регион 71» or71.ru/ или в ЕДДС: 8 (4872) 47-20-37; 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона). 

сегодня, в 13:03
