Дмитрий Миляев: «Снегопад работает быстрее нас. Надо брать пример с природы»

Водителям Тулы рекомендовали воздержаться от поездок на автомобилях из-за снегопада. В регионе сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы. Местами снежный покров свыше 30 сантиметров.

Как сказал на оперативном совещании губернатор, «снегопад работает быстрее нас. Надо брать пример с природы».

В своем телеграм-канале Дмитрий Миляев пишет, что по данным МЧС России по Тульской области снегопад продолжится сегодня и в последующие дни. Так, в ночь на 9 января ожидается усиление мокрого снега с метелью и снежными заносами. В отдельных районах возможны гололедица и туман. Ветер северо-восточный порывистый, достигающий 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по области опустится до минус 7 градусов, на юге региона — до плюс 1 градуса.

Днем 9 января сохранится мокрый снег и снежные заносы, ветер усилится до 5-10 м/с.

В Туле ночью ожидается до минус 6 градусов, днем — около минус 3.

10 января — небольшой снег местами с гололедицей, южный и юго-западный ветер 4-9 м/с, температура ночью и днем до минус 9 градусов.

11 января сохранится небольшой снег с гололедицей, юго-восточный и восточный ветер 3-8 м/с. Ночью температура опустится до минус 15 градусов, днем — до минус 12.