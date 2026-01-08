  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Блины на пне, чай из самовара и колядки: На Куликовом поле прошел рождественский фестиваль - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Блины на пне, чай из самовара и колядки: На Куликовом поле прошел рождественский фестиваль

Фестиваль «Рождественский колядки» на ратном поле России проводился впервые.

Блины на пне, чай из самовара и колядки: На Куликовом поле прошел рождественский фестиваль
Фото Юлии Александров ой и пресс-службы музея Куликово поле.

Шуточная рыбалка, рисунки на снегу, катание на лошадях и ватрушках, а после — чаепитие у самовара.

cfDhUk_bkpcNuJvpQQePZY0htpUOWoeVYayzCowvCXQy9tpsEHR4WzXOeVsvMYbCapSkIUjrU4nWssY-0tSUeMBv.jpg

Это лишь один из многих вариантов развлечений, которые приготовил 7 января для своих гостей музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

photo_2026-01-08_13-45-43.jpg

Здесь впервые состоялся фестиваль «Рождественские колядки на Куликовом поле». Несмотря на то, что с утра зарядил дождь, сотни туляков и жители региона приехали на первое ратное поле России в этот светлый день. 

photo_2026-01-08_13-47-03.jpg

Гостей встречали разудалые скоморохи с колядками и задорными народными песнями. 

photo_2026-01-08_13-56-45.jpg

Гости с удовольствием подпевали и даже не против были исполнить те частушки и песни, которые знают сами. 

photo_2026-01-08_13-59-16.jpg

Атмосферу народного разгуляя создавали артисты московской ватаги «Звери, птицы, скоморохи». Они же продемонстрировали гостям и обряд «вождения козы».

photo_2026-01-08_13-51-17.jpg

Также посетители могли проверить свою ловкость и удаль, испытав силы в народных забавах. 

photo_2026-01-08_13-40-07.jpg

Взрослые и дети сбивали новогодние городки, бросали подковы в полевом варианте дартса, бегали наперегонки в многоместных лыжах. 

photo_2026-01-08_13-58-31.jpg

photo_2026-01-08_13-58-47.jpg

А после — согреться травяным чаем у самовара.

photo_2026-01-08_13-58-08.jpg

3ZHX22nSsI0mD4BSv0ZuQSPMS-xVoOW8PInwn1OXlmA5xX_RCg8o1-2v50I3VjQ9M0er7xIY6pO4dFeT1MbRsL0x.jpg

Там же желающие пекли блины на пеньках. Особенно это было интересно малышам.

photo_2026-01-08_13-57-16.jpg

photo_2026-01-08_13-57-46.jpg

photo_2026-01-08_13-42-09.jpg

После юных посетителей фестиваля ждали сказочные представления. Музей интерактивных сказок сохраняет народное сказительство. Его артисты верят, что наследие предков наполняет жизнь чудесами и образно представляют его зрителям. На Куликово поле рязанцы привезли историю Емели «По щучьему велению».

photo_2026-01-08_13-50-12.jpg

Про Курочку Рябу и Снегурочку рассказали малышам и их родителям шутники-снеговички. Знакомые сюжеты были переданы вместе с частушками, загадками и колядками. 

Владимир Гриценко.

— Рождество — это добрый семейный праздник. И мы подумали, почему бы точкой сбора не выбрать Куликово поле. В этом году состоялась наша первая попытка провести такой фестиваль. В этот светлый день желаем всем мира и здоровья и как можно чаще оказываться в кругу своих друзей. Надеемся, что посещение фестиваля «Рожественские колядки на Куликовом поле» для многих станет доброй традицией на долгие годы, — отметил директор Государственного музея-заповедника »Куликово поле» Владимир Гриценко. — И ждем всех к нам на Масленицу!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:45 +1
Другие статьи по темам
Погода в Туле 8 января: сильный снег и ледяной дождь
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 января: сильный снег и ледяной дождь
сегодня, в 09:00, 250 2268 3
«Дворы не чищены, с коляской не пройти!» — туляки жалуются на плохую работу управляющих компаний
Жизнь Тулы и области
«Дворы не чищены, с коляской не пройти!» — туляки жалуются на плохую работу управляющих компаний
сегодня, в 13:03, 60 1636 0
Дмитрий Миляев: «Снегопад работает быстрее нас. Надо брать пример с природы»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Снегопад работает быстрее нас. Надо брать пример с природы»
сегодня, в 16:29, 50 993 -6
В тульском Заречье «поцеловались» трамвай и «Шкода»
Дежурная часть
В тульском Заречье «поцеловались» трамвай и «Шкода»
сегодня, в 14:06, 30 892 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Грузовикам запретили въезд в Тулу из-за мощного снегопада
Грузовикам запретили въезд в Тулу из-за мощного снегопада
В Туле водитель повернул под «кирпич», словно так и надо
В Туле водитель повернул под «кирпич», словно так и надо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.