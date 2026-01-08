Блины на пне, чай из самовара и колядки: На Куликовом поле прошел рождественский фестиваль

Фото Юлии Александров ой и пресс-службы музея Куликово поле.

Шуточная рыбалка, рисунки на снегу, катание на лошадях и ватрушках, а после — чаепитие у самовара.

Это лишь один из многих вариантов развлечений, которые приготовил 7 января для своих гостей музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

Здесь впервые состоялся фестиваль «Рождественские колядки на Куликовом поле». Несмотря на то, что с утра зарядил дождь, сотни туляков и жители региона приехали на первое ратное поле России в этот светлый день.

Гостей встречали разудалые скоморохи с колядками и задорными народными песнями.

Гости с удовольствием подпевали и даже не против были исполнить те частушки и песни, которые знают сами.

Атмосферу народного разгуляя создавали артисты московской ватаги «Звери, птицы, скоморохи». Они же продемонстрировали гостям и обряд «вождения козы».

Также посетители могли проверить свою ловкость и удаль, испытав силы в народных забавах.

Взрослые и дети сбивали новогодние городки, бросали подковы в полевом варианте дартса, бегали наперегонки в многоместных лыжах.

А после — согреться травяным чаем у самовара.

Там же желающие пекли блины на пеньках. Особенно это было интересно малышам.

После юных посетителей фестиваля ждали сказочные представления. Музей интерактивных сказок сохраняет народное сказительство. Его артисты верят, что наследие предков наполняет жизнь чудесами и образно представляют его зрителям. На Куликово поле рязанцы привезли историю Емели «По щучьему велению».

Про Курочку Рябу и Снегурочку рассказали малышам и их родителям шутники-снеговички. Знакомые сюжеты были переданы вместе с частушками, загадками и колядками.