В Успенском соборе Тулы состоялась Рождественская служба: фоторепортаж Myslo

Фото Дмитрия Дзюбина.

7 января русская православная церковь по традиции отмечает Рождество Христово. Православные христиане считают Рождество вторым по значимости религиозным праздником после Пасхи.

В ночь на 7 января в Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение. Службу провёл митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Отпраздновать Рождество вместе с владыкой пришли сотни туляков. Службу также посетила заместитель председателя правительства Тульской области – министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова.