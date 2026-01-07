  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Успенском соборе Тулы состоялась Рождественская служба: фоторепортаж Myslo - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Успенском соборе Тулы состоялась Рождественская служба: фоторепортаж Myslo

Праздничное богослужение провёл митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

В Успенском соборе Тулы состоялась Рождественская служба: фоторепортаж Myslo
Фото Дмитрия Дзюбина.

7 января русская православная церковь по традиции отмечает Рождество Христово. Православные христиане считают Рождество вторым по значимости религиозным праздником после Пасхи.

В ночь на 7 января в Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение. Службу провёл митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Отпраздновать Рождество вместе с владыкой пришли сотни туляков. Службу также посетила заместитель председателя правительства Тульской области министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова.

 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 01:50 0
Другие статьи по темам
Событие
Рождество служба рождественское богослужение
Люди
митрополит Тульский и Ефремовский Алексий
Место
Тула Успенский собор
Облик роскоши и тепла: в Туле состоялся модный показ шуб «По эпохам»
Жизнь Тулы и области
Облик роскоши и тепла: в Туле состоялся модный показ шуб «По эпохам»
вчера, в 13:17, 150 10130 0
Под Тулой невнимательный водитель едва не устроил серьезное ДТП
Дежурная часть
Под Тулой невнимательный водитель едва не устроил серьезное ДТП
вчера, в 20:00, 89 1258 1
Как устраняют последствия атаки БПЛА в Новомосковске
Жизнь Тулы и области
Как устраняют последствия атаки БПЛА в Новомосковске
вчера, в 17:06, 54 3296 1
Погода в Туле 6 января: снег, ветер и до -10
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 января: снег, ветер и до -10
вчера, в 09:00, 216 2930 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Губернском катке в Туле покажут ледовое шоу
На Губернском катке в Туле покажут ледовое шоу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.