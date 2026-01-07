Сотрудники ДПС вышли в рейд вместе с военной автомобильной инспекцией

В рамках профилактического мероприятия «Трезвый водитель» сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле совместно с 71-й военной автомобильной инспекцией Вооруженных Сил РФ провели рейды вблизи мест массового скопления военнослужащих, направленные на выявление нарушений ПДД водителями транспортных средств.

Основные цели проведения совместных рейдов - предупреждение ДТП с участием служебного и личного транспорта военнослужащих, повышение правовой культуры и дисциплины среди водителей, а также контроль за техническим состоянием транспорта, используемого в районе воинской части.

Совместные мероприятия Госавтоинспекции и военной автоинспекции будут продолжены и в дальнейшем. Они позволяют комплексно подходить к вопросам безопасности дорожного движения, охватывая все категории водителей и транспортных средств.