  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сотрудники ДПС вышли в рейд вместе с военной автомобильной инспекцией - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Сотрудники ДПС вышли в рейд вместе с военной автомобильной инспекцией

Проверку организовали в рамках профилактического мероприятия «Трезвый водитель».

Сотрудники ДПС вышли в рейд вместе с военной автомобильной инспекцией

В рамках профилактического мероприятия «Трезвый водитель» сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле совместно с 71-й военной автомобильной инспекцией Вооруженных Сил РФ провели рейды вблизи мест массового скопления военнослужащих, направленные на выявление нарушений ПДД водителями транспортных средств.

Основные цели проведения совместных рейдов - предупреждение ДТП с участием служебного и личного транспорта военнослужащих, повышение правовой культуры и дисциплины среди водителей,  а также контроль за техническим состоянием транспорта, используемого в районе воинской части.

Совместные мероприятия Госавтоинспекции и военной автоинспекции будут продолжены и в дальнейшем. Они позволяют комплексно подходить к вопросам безопасности дорожного движения, охватывая все категории водителей и транспортных средств.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 19:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Погода в Туле 7 января: снег, гололед и до -10
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 января: снег, гололед и до -10
сегодня, в 09:00, 218 1980 5
Дрифтер пробрался под главную ёлку Тульской области
Дежурная часть
Дрифтер пробрался под главную ёлку Тульской области
сегодня, в 13:01, 103 2574 0
Как устраняют последствия атаки БПЛА в Новомосковске
Жизнь Тулы и области
Как устраняют последствия атаки БПЛА в Новомосковске
вчера, в 17:06, 110 5839 2
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Рождеством
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Рождеством
сегодня, в 10:07, 49 908 -9

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле встретили очень торопливого водителя «Нивы»
В Туле встретили очень торопливого водителя «Нивы»
Почти треть тульских дворов убирают с нарушениями
Почти треть тульских дворов убирают с нарушениями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.