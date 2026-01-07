Мандариновое Рождество и фотозона с собачьей упряжкой: куда сходить в Туле 7 января

«Волшебное Рождество» на Ликерке

Праздник состоится 7 января с 12.00 до 17.00 на главной площади торгово-делового квартала «Ликерка Лофт» около скульп­туры «Укрощение Блохи» (Тула, пр. Ленина, 85).

В программе: выступление творческих коллективов, интерактивная рождественская программа театра «Эрмитаж», рождественская ярмарка, конкурсы, подарки, призы для детей и взрослых. Возрастное ограничение 6+.

Центр Тулы

7 января на площади Ленина и Казанской набережной будет организован показ новогодних фильмов и мультфильмов, музыкальных клипов.

На пл. Ленина пройдет «Мандариновое Рожде­ство» — семейной концертно-развлекательной программой с Чебурашкой, Дед Морозом и угощением мандаринами.

С 14:00 до 16:00 стенд национального центра «Россия» (ул. Советская, 1/1) подарит тулякам и гостям областной столицы праздничное настроение. Здесь запланирована новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, викторинами, призами, выступлением танцевальных коллективов и музыкальных исполнителей, ярмарка товаропроизводителей. А в универмаге тульских брендов детям участников СВО будут вручены подарки.

7 января с 15:00 до 19:00 на Казанской набережной будет работать фотозона с собачьей упряжкой.

А что еще?

7 января в 12.00 в Музее обороны Тулы пройдет музейный праздник «Пароль — Новый год».

Если хочется выбраться подальше от города

7 января с 12.00 в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино состоится фестиваль «Рождественские колядки на Куликовом поле».

Для участников зимнего фестиваля подготовлена насыщенная игровая программа, где семьи с детьми смогут порезвиться на природе и проявить свои таланты. Посетители попробуют себя в роли художников-аквалеристов, наловят рыбы нетрадиционным удилищем, сыграют в «снежный» боулинг. Можно будет на скорость нарядить елочку, найти пару варежкам, слепить нетающего снеговика и проверить меткость в музейном тире.

Также гостей фестиваля ждет катание на лошадках в поводу и в санях, выставление артистов московской ватаги «Звери, птицы, скоморохи», рязанского сказок «Забава», угощения.