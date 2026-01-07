  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Мандариновое Рождество и фотозона с собачьей упряжкой: куда сходить в Туле 7 января - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Мандариновое Рождество и фотозона с собачьей упряжкой: куда сходить в Туле 7 января

Публикуем афишу мероприятий.

Мандариновое Рождество и фотозона с собачьей упряжкой: куда сходить в Туле 7 января

«Волшебное Рождество» на Ликерке

Праздник состоится 7 января с 12.00 до 17.00 на главной площади торгово-делового квартала «Ликерка Лофт» около скульп­туры «Укрощение Блохи» (Тула, пр. Ленина, 85). 

В программе: выступление творческих коллективов, интерактивная рождественская программа театра «Эрмитаж», рождественская ярмарка, конкурсы, подарки, призы для детей и взрослых. Возрастное ограничение 6+.

Центр Тулы

7 января на площади Ленина и Казанской набережной будет организован показ новогодних фильмов и мультфильмов, музыкальных клипов. 

На пл. Ленина пройдет «Мандариновое Рожде­ство» — семейной концертно-развлекательной программой с Чебурашкой, Дед Морозом и угощением мандаринами.

С 14:00 до 16:00 стенд национального центра «Россия» (ул. Советская, 1/1) подарит тулякам и гостям областной столицы праздничное настроение. Здесь запланирована новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, викторинами, призами, выступлением танцевальных коллективов и музыкальных исполнителей, ярмарка товаропроизводителей. А в  универмаге тульских брендов детям участников СВО будут вручены подарки.

7 января с 15:00 до 19:00 на Казанской набережной будет работать фотозона с собачьей упряжкой.

А что еще?

7 января в 12.00 в Музее обороны Тулы пройдет музейный праздник «Пароль — Новый год».

Если хочется выбраться подальше от города

7 января с 12.00 в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино состоится фестиваль «Рождественские колядки на Куликовом поле».

Для участников зимнего фестиваля подготовлена насыщенная игровая программа, где семьи с детьми смогут порезвиться на природе и проявить свои таланты. Посетители попробуют себя в роли художников-аквалеристов, наловят рыбы нетрадиционным удилищем, сыграют в «снежный» боулинг. Можно будет на скорость нарядить елочку, найти пару варежкам, слепить нетающего снеговика и проверить меткость в музейном тире.

Также гостей фестиваля ждет катание на лошадках в поводу и в санях, выставление артистов московской ватаги «Звери, птицы, скоморохи», рязанского сказок «Забава», угощения.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Погода в Туле 7 января: снег, гололед и до -10
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 января: снег, гололед и до -10
сегодня, в 09:00, 193 918 5
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Рождеством
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Рождеством
сегодня, в 10:07, 31 428 -3
Как устраняют последствия атаки БПЛА в Новомосковске
Жизнь Тулы и области
Как устраняют последствия атаки БПЛА в Новомосковске
вчера, в 17:06, 74 4868 2
Около Московского вокзала в Туле такси заехало под снегоуборочную машину
Дежурная часть
Около Московского вокзала в Туле такси заехало под снегоуборочную машину
сегодня, в 10:29, 18 981 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Депутат Тульской облдумы Илья Степанов поздравил туляков с Рождеством
Депутат Тульской облдумы Илья Степанов поздравил туляков с Рождеством
Около Московского вокзала в Туле такси заехало под снегоуборочную машину
Около Московского вокзала в Туле такси заехало под снегоуборочную машину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.