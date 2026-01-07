Дмитрий Миляев поздравил туляков с Рождеством

«Дорогие жители Тульской области! Уважаемые священнослужители!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник объединяет семьи, наполняет дома добром и надеждой, напоминает нам о вечных христианских ценностях – милосердии, сострадании, любви к ближнему.

Христианская вера всегда была и остается нравственной опорой – и в повседневных делах, и в самые трудные моменты, когда требуется проявить стойкость, мужество и силу духа.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, радости, благополучия и мира!»

Губернатор Тульской области

Дмитрий Миляев.