Дмитрий Миляев поздравил туляков с Рождеством

«Дорогие жители Тульской области! Уважаемые священнослужители!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник объединяет семьи, наполняет дома добром и надеждой, напоминает нам о вечных христианских ценностях – милосердии, сострадании, любви к ближнему.
Христианская вера всегда была и остается нравственной опорой – и в повседневных делах, и в самые трудные моменты, когда требуется проявить стойкость, мужество и силу духа.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, радости, благополучия и мира!»
Губернатор Тульской области
Дмитрий Миляев.