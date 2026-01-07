8 января в Туле пройдет фестиваль культуры Японии, Китая и Кореи «Вершина зимы»

Пространство кластера «Октава» превратится в масштабный культурный маршрут, где традиции раскрываются через живое действие, звук, движение и личный опыт.

8 января творческом индустриальном кластере «Октава» в Туле пройдет фестиваль культуры Японии, Китая и Кореи «Вершина зимы». Событие вдохновлено темой зимнего солнцестояния и объединяет под одной крышей музыку, театр, боевые искусства, литературу, ремесла и гастрономию Восточной Азии.

Центром фестиваля станет большая концертная программа в главном зале. В течение дня на сцене пройдут выступления театра японского танца «ИНАРИ-НО-МИКО», кёгэн «Кицунэ, бреющая головы», пластический перформанс «Моно-но аварэ» творческого объединения «ВНЕ», выступление ансамбля японской народной музыки «ГАКУ» из Москвы, показательные номера с японской алебардой нагината от клуба «Каминарикан», а также танцевальный конкурс K-POP FEST – 2026 и конкурсное косплей-дефиле.

Завершит дневную программу танец «Юки», а вечер перейдёт в музыкальную часть с участием дзен-барабанщиков «Барабанная гора», светового шоу проекта «Стихия», выступлений групп «H.U.D.I.», «Yourmissingsummer» и «Ō-INARI KAMI», а также китайского фестивального шоу «Танец дракона».

Отдельной точкой притяжения станет зона боевых искусств, где на протяжении дня будут проходить показательные выступления и открытые мастер-классы по японскому фехтованию, ушу, тайцзицюань, айкидо, карате и работе с традиционным шестом. Формат зоны рассчитан как на зрителей, так и на тех, кто хочет попробовать практики самостоятельно.

Образовательная программа фестиваля развернется сразу на нескольких площадках кластера. В библиотеке и лектории пройдут мастер-классы по японской живописи тушью и суми-э от художника Светланы Гребеньковой (Москва), лекция-практикум о балансе энергии и тела через ушу и цигун , лекции о японских божествах, кендо и здоровье, а также встречи с исследователями и практиками восточной культуры.

В Мастерской Музея станка запланированы лекции о традиционном японском костюме от клуба исторической реконструкции «Клан Акэти», практикумы по театру, созданию светильников в виде луны и новогодних декоративных объектов, а также групповая коуч-сессия «Начни год ясно», посвященная подведению итогов 2025 года и планированию 2026 года с использованием японского подхода кайдзен.

В холле и главном зале кластера будут работать десятки художественных и ремесленных мастер-классов: китайский язык для детей, амигуруми, акварельные пейзажи, кинусайга, японская керамика в техниках нерикоми и киринуки, древняя китайская игра го, японские шахматы сёги, каллиграфия, бумажное вырезание, мастер-классы выставки азиатских бабочек, включая создание коллекционных экземпляров.

В библиотеке «Октавы» состоится лекция Николая Канунникова о корейской повседневности через фильм «Паразиты», приуроченная к выходу книги «Миры Пон Джун-хо», паблик-ток книжных блогеров и издателей о современной азиатской литературе и открытая встреча книжного клуба «Переплёт» по роману Ито Огавы «Канцтовары Цубаки».

В течение всего дня на фестивале будет работать выставка-ярмарка, фудкорт и дегустационные зоны. Гостей ждут японские и китайские чаи, чайные церемонии и дегустации, японские сладости и тайяки, фудкорт от кафе китайской кухни, стенды с украшениями ручной работы, сувенирами, декоративными изделиями, а также фотозоны и стенд тульского аниме-фестиваля «Yuki no Odori».

Площадка фестиваля будет работать с 12.00 до 21.00. Вход свободный.

Подробная программа доступна на сайте кластера. 0+