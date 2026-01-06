Сотрудники Центра медицины катастроф обращаются к жителям региона с призывом быть внимательнее. Каждый год в период с декабря по февраль количество вызовов, связанных с травмами увеличивается на 30-40%.

«Зимняя горка — это не экстремальный аттракцион, а место для отдыха. Самые частые „гости“ травмпункта в это время — дети с переломами лучевой кости после падения с тюбинга и взрослые с серьёзными ушибами копчика. В 90% случаев этих травм можно было избежать, соблюдая простые правила», — рассказал фельдшер Тульского центра медицины катастроф Дмитрий Безелев.

Краткий гид по первой помощи от фельдшера скорой



Если неприятность всё же случилась, главное — не навредить. Запомните три запрета:

Не вправляйте вывихи и не собирайте сломанную конечность.

Не растирайте обмороженные щёки и пальцы снегом — это ледяной абразивный пилинг, который травмирует кожу.

Не игнорируйте жалобы на головокружение и тошноту после падения — это может быть признаком сотрясения.

Алгоритм действий: