Самые частые «гости» травмпункта — пациенты с переломами после падения с тюбинга: что делать, чтобы не навредить себе

Публикуем советы фельдшера Тульского центра медицины катастроф.

Сотрудники Центра медицины катастроф обращаются к жителям региона с призывом быть внимательнее. Каждый год в период с декабря по февраль количество вызовов, связанных с травмами увеличивается на 30-40%.

«Зимняя горка — это не экстремальный аттракцион, а место для отдыха. Самые частые „гости“ травмпункта в это время — дети с переломами лучевой кости после падения с тюбинга и взрослые с серьёзными ушибами копчика. В 90% случаев этих травм можно было избежать, соблюдая простые правила», — рассказал фельдшер Тульского центра медицины катастроф Дмитрий Безелев.

Краткий гид по первой помощи от фельдшера скорой


Если неприятность всё же случилась, главное — не навредить. Запомните три запрета:

  • Не вправляйте вывихи и не собирайте сломанную конечность.
  • Не растирайте обмороженные щёки и пальцы снегом — это ледяной абразивный пилинг, который травмирует кожу.
  • Не игнорируйте жалобы на головокружение и тошноту после падения — это может быть признаком сотрясения.

Алгоритм действий:

  1. Обеспечьте покой. Уведите/унесите человека с места спуска.
  2. Зафиксируйте. При подозрении на перелом — обездвижьте конечность с помощью подручных средств, например, палки.
  3. Охладите. При ушибе — приложите лёд или снег в пакете, обёрнутый шарфом, на 15 минут.
  4. Согрейте. При ознобе и обморожении — заведите в тёплое помещение, дайте тёплое питьё, наденьте сухую одежду.
  5. Вызовите скорую по телефону 103 или 112. Чётко сообщите диспетчеру адрес, что произошло и возраст пострадавшего.

Под Тулой невнимательный водитель едва не устроил серьезное ДТП
Под Тулой невнимательный водитель едва не устроил серьезное ДТП
