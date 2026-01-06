Сотрудники Центра медицины катастроф обращаются к жителям региона с призывом быть внимательнее. Каждый год в период с декабря по февраль количество вызовов, связанных с травмами увеличивается на 30-40%.
«Зимняя горка — это не экстремальный аттракцион, а место для отдыха. Самые частые „гости“ травмпункта в это время — дети с переломами лучевой кости после падения с тюбинга и взрослые с серьёзными ушибами копчика. В 90% случаев этих травм можно было избежать, соблюдая простые правила», — рассказал фельдшер Тульского центра медицины катастроф Дмитрий Безелев.
Если неприятность всё же случилась, главное — не навредить. Запомните три запрета:
- Не вправляйте вывихи и не собирайте сломанную конечность.
- Не растирайте обмороженные щёки и пальцы снегом — это ледяной абразивный пилинг, который травмирует кожу.
- Не игнорируйте жалобы на головокружение и тошноту после падения — это может быть признаком сотрясения.
Алгоритм действий:
- Обеспечьте покой. Уведите/унесите человека с места спуска.
- Зафиксируйте. При подозрении на перелом — обездвижьте конечность с помощью подручных средств, например, палки.
- Охладите. При ушибе — приложите лёд или снег в пакете, обёрнутый шарфом, на 15 минут.
- Согрейте. При ознобе и обморожении — заведите в тёплое помещение, дайте тёплое питьё, наденьте сухую одежду.
- Вызовите скорую по телефону 103 или 112. Чётко сообщите диспетчеру адрес, что произошло и возраст пострадавшего.