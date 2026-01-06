  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Правительство Тульской области вышло в рейд по вывозу ТКО в праздники - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Правительство Тульской области вышло в рейд по вывозу ТКО в праздники

Нарушений не нашли. Если они есть у вас во дворе — время жаловаться. Мы расскажем, куда.

Правительство Тульской области вышло в рейд по вывозу ТКО в праздники
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Туляки пожаловались на работу региональных операторов по вывозу ТКО. Они закидали СМИ и соцсети фотографиями переполненных контейнеров с отходами

Представители правительства отреагировали. Министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков лично проинспектировал работу региональных операторов по обращению с ТКО и состояние контейнерных площадок в Киреевском и Богородицком районах. Несмотря на увеличивший в праздничные дни объем отходов, нарушений графиков вывоза не выявлено. Администрации муниципалитетов принимают необходимые меры по обеспечению проезда к контейнерным площадкам после снегопадов.

z7nhx4lbnt5ya6dimhb1951f5aiwf61u.jpeg

Дежурные от министерства жилищного хозяйства и благоустройства и администраций муниципалитетов ежедневно контролируют вывоз ТКО в регионе. Регоператоры работают в режиме повышенной готовности. Ежедневно задействуется порядка 180 единиц спецтехники.

Олег Дючков отметил, что налаженное межведомственное взаимодействие позволяет своевременно реагировать на обращения жителей и устранять замечания:

«На выездном мониторинге отмечено оперативное взаимодействие региональных операторов и ЕДДС муниципалитетов при реагировании на затруднения проезда экипажей для вывоза ТКО. Системная работа в этом направлении будет и дальше продолжена», — сказал Олег Дючков.

В Тульской области действует интерактивный сервис контроля вывоза ТКО, который позволяет каждому жителю самостоятельно контролировать качество оказания услуги.

Ссылки на сервис:

Также в Тульской области работает единый диспетчерский контакт-центр региональных операторов: 8 (4872) 527-203, 8 (4872) 527-204, 8 (4872) 570-777.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 16:16 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Погода в Туле 6 января: снег, ветер и до -10
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 января: снег, ветер и до -10
сегодня, в 09:00, 187 1855 4
Третий украинский беспилотник сбит силами ПВО в воздушном пространстве Тульской области
Жизнь Тулы и области
Третий украинский беспилотник сбит силами ПВО в воздушном пространстве Тульской области
сегодня, в 07:00, 136 2025 -2
Облик роскоши и тепла: в Туле состоялся модный показ шуб «По эпохам»
Жизнь Тулы и области
Облик роскоши и тепла: в Туле состоялся модный показ шуб «По эпохам»
сегодня, в 13:17, 98 5222 0
Тулякам рассказали, как после новогодних праздников выйти на работу без стресса
Жизнь Тулы и области
Тулякам рассказали, как после новогодних праздников выйти на работу без стресса
сегодня, в 10:02, 46 889 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как устраняют последствия атаки БПЛА в Новомосковске
Как устраняют последствия атаки БПЛА в Новомосковске
На трассе под Тулой водитель грузовика захотел проехать на красный
На трассе под Тулой водитель грузовика захотел проехать на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.