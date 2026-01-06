Правительство Тульской области вышло в рейд по вывозу ТКО в праздники

Нарушений не нашли. Если они есть у вас во дворе — время жаловаться. Мы расскажем, куда.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Туляки пожаловались на работу региональных операторов по вывозу ТКО. Они закидали СМИ и соцсети фотографиями переполненных контейнеров с отходами.

Представители правительства отреагировали. Министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков лично проинспектировал работу региональных операторов по обращению с ТКО и состояние контейнерных площадок в Киреевском и Богородицком районах. Несмотря на увеличивший в праздничные дни объем отходов, нарушений графиков вывоза не выявлено. Администрации муниципалитетов принимают необходимые меры по обеспечению проезда к контейнерным площадкам после снегопадов.