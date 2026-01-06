Правительство Тульской области вышло в рейд по вывозу ТКО в праздники

Туляки пожаловались на работу региональных операторов по вывозу ТКО. Они закидали СМИ и соцсети фотографиями переполненных контейнеров с отходами.
Представители правительства отреагировали. Министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков лично проинспектировал работу региональных операторов по обращению с ТКО и состояние контейнерных площадок в Киреевском и Богородицком районах. Несмотря на увеличивший в праздничные дни объем отходов, нарушений графиков вывоза не выявлено. Администрации муниципалитетов принимают необходимые меры по обеспечению проезда к контейнерным площадкам после снегопадов.
Дежурные от министерства жилищного хозяйства и благоустройства и администраций муниципалитетов ежедневно контролируют вывоз ТКО в регионе. Регоператоры работают в режиме повышенной готовности. Ежедневно задействуется порядка 180 единиц спецтехники.
Олег Дючков отметил, что налаженное межведомственное взаимодействие позволяет своевременно реагировать на обращения жителей и устранять замечания:
«На выездном мониторинге отмечено оперативное взаимодействие региональных операторов и ЕДДС муниципалитетов при реагировании на затруднения проезда экипажей для вывоза ТКО. Системная работа в этом направлении будет и дальше продолжена», — сказал Олег Дючков.
В Тульской области действует интерактивный сервис контроля вывоза ТКО, который позволяет каждому жителю самостоятельно контролировать качество оказания услуги.
Ссылки на сервис:
Также в Тульской области работает единый диспетчерский контакт-центр региональных операторов: 8 (4872) 527-203, 8 (4872) 527-204, 8 (4872) 570-777.