Облик роскоши и тепла: в Туле состоялся модный показ шуб «По эпохам»

В показе были представлены модели как советской эпохи, так и современных — из натуральных и экологичных материалов. Организатором дефиле выступило Агентство развития туризма Тульской области совместно с модельным агентством «Линда».

Для показа в центре Искры был смонтирован подиум. Модели продемонстрировали гостям, как менялся женский облик роскоши и тепла в истории с 50-60-х годов прошлого века и до наших дней.

По окончании мероприятия зрителям предоставили возможность ощутить себя в роли моделей: примерить шубы, созданные мастером Верой Беляевой и пройтись по красной дорожке подиума.

Заместителя министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова отметила, что мода среди креативных отраслей экономики– одна из наиболее емких по объему налоговых поступлений.

В 2025 году от нашего региона вошли в лонг-лист Российской национальной премии в сфере креативных индустрий: Тула — в номинации «Креативный город», мобильное приложение VisitTula — «Креативные инновации», фестиваль «Октава — 7. Ты — автор» — «Креативное событие».

До 2030 года в рамках достижения национальных целей предполагается увеличить долю креативных индустрий в валовом региональном продукте (ВРП) Тульской области до 6%. В связи с этим ключевая задача — создать условия для масштабирования и вывода из тени этого сектора экономики. Предполагается помощь в интеграции региональных брендов — носителей тульского культурного кода: народных художественных промыслов, ремесел и современных трендов.