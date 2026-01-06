Как будет работать общественный транспорт в Рождественскую ночь

Спойлер: передвигаться удобнее всего будет на трамваях.

Во время проведения праздничных мероприятий перевозки осуществляются по расписанию выходного дня. В ночь с 6 на 7 января транспорт будет ходить до 1.30. Дополнительно выйдут в рейсы трамвайные маршруты № 9 (1 единица), 14 (2 единицы).

Жители могут получить информацию о движении транспорта с помощью электронных табло на остановочных пунктах, приложений «Яндекс.Транспорт» и «Умный Транспорт».

Плата за проезд будет взиматься в соответствии с установленным тарифом:

наличный расчет — 45 рублей;

безналичный расчет— 38 рублей;

карта «Тройка» — 36 рубля.

Напоминаем, в период празднования новогодних и рождественских мероприятий на едином парковочном пространстве, расположенном на площади имени В.И. Ленина, запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта.