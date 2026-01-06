  1. Моя Слобода
6 января в Туле пройдет книжный своп

Вы сможете обменяться книгами бесплатно.

6 января в Туле пройдет книжный своп

6 января в кластере «Октава» пройдет книжный своп. Это формат бесплатного обмена книгами, который становится все популярнее в нашей стране. 

Организует мероприятие — проект «Книги на Октаве». Ребята собирали книги от всех желающих в течение всего декабря. Сегодня их тоже будут принимать. 

За каждую сданную книгу вы получите талон на обмен. Книги можно сдать в магазине «Манифест» и библиотеке кластера. Принимаются только книги в хорошем состоянии, с цельными страницами и обложкой

Вход свободный. Необходима регистрация. 6+

сегодня, в 11:14 +1
Третий украинский беспилотник сбит силами ПВО в воздушном пространстве Тульской области
Жизнь Тулы и области
Третий украинский беспилотник сбит силами ПВО в воздушном пространстве Тульской области
сегодня, в 07:00, 97 1281 -1
Погода в Туле 6 января: снег, ветер и до -10
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 января: снег, ветер и до -10
сегодня, в 09:00, 88 642 3
Тулякам рассказали, как после новогодних праздников выйти на работу без стресса
Жизнь Тулы и области
Тулякам рассказали, как после новогодних праздников выйти на работу без стресса
сегодня, в 10:02, 28 383 -1
В Тульской области подорожал междугородний проезд
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подорожал междугородний проезд
вчера, в 11:30, 114 8211 -11

