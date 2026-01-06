6 января в Туле пройдет книжный своп

6 января в кластере «Октава» пройдет книжный своп. Это формат бесплатного обмена книгами, который становится все популярнее в нашей стране.

Организует мероприятие — проект «Книги на Октаве». Ребята собирали книги от всех желающих в течение всего декабря. Сегодня их тоже будут принимать.

За каждую сданную книгу вы получите талон на обмен. Книги можно сдать в магазине «Манифест» и библиотеке кластера. Принимаются только книги в хорошем состоянии, с цельными страницами и обложкой

Вход свободный. Необходима регистрация. 6+