  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области подорожал междугородний проезд - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области подорожал междугородний проезд

Об этом в редакцию Myslo сообщили читатели.

В Тульской области подорожал междугородний проезд
Фото Алексея Пирязева

Так, по словам читателей, с этого года повысилась цена на проезд из Щекино в Тулу. 

— Я очень удивилась этому. Никто заранее не предупреждал, объявлений не вывешивал! — рассказала нам жительница Щекино.

В минтрансе Тульской области нам подтвердили эту информацию, сообщив, что «некоторые транспортные компании по нерегулируемым тарифам» направили соответствующие письма в ведомство. И напомнили, что перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать тарифы.

  • 114К «Щекино — Тула» (перевозчик — ИП Куликова З.Н.) — 128 руб. (было 115 руб.);
  • № 117К «Щекино — Тула» (перевозчик — ИП Розвезев С. Н.) — 137 руб. (было 123 руб.);
  • № 280 «Тула — Щекино — Советск» (перевозчик — ООО «МИГ» «ТУЛАТРАНС») — 227 руб. (было 202 руб.).

В министерстве напомнили, что по указанному направлению можно воспользоваться льготными маршрутами, стоимость проезда на которых не повышалась. Это

  • № 117 «Щекино (ул. Мира) — Тула (а/в)» — 90 руб.
  • № 114 «Щекино — Тула» — стоимость проезда — 82 руб.

Отметим, что повышение тарифов на проезд коснулось также и Богородицка. Так, к примеру, на автобусе 232 «Тула — Куркино» стоимость поднялась примерно на 60 рублей и составляет теперь 363 рубля. 

Читатели также сообщили, что с 1 января увеличилась цена билета на электрички из Тулы до Москвы — 717 вместо 681 руб.

Myslo запросил информацию у минтранса по всем обновленным тарифам.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 11:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
подорожание проезда
Погода в Туле 5 января: снег и до -8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 января: снег и до -8 градусов
сегодня, в 09:00, 145 588 5
В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА
сегодня, в 01:35, 60 999 1
Тульские силовики провели миграционный рейд на Новомосковском шоссе
Дежурная часть
Тульские силовики провели миграционный рейд на Новомосковском шоссе
сегодня, в 10:25, 11 604 2
На ул. Свободы нашли неразорвавшуюся часть БПЛА: жителей четырех домов эвакуировали
Дежурная часть
На ул. Свободы нашли неразорвавшуюся часть БПЛА: жителей четырех домов эвакуировали
вчера, в 17:17, 76 6927 -6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские силовики провели миграционный рейд на Новомосковском шоссе
Тульские силовики провели миграционный рейд на Новомосковском шоссе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.