В Тульской области подорожал междугородний проезд

Об этом в редакцию Myslo сообщили читатели.

Фото Алексея Пирязева

Так, по словам читателей, с этого года повысилась цена на проезд из Щекино в Тулу.

— Я очень удивилась этому. Никто заранее не предупреждал, объявлений не вывешивал! — рассказала нам жительница Щекино.

В минтрансе Тульской области нам подтвердили эту информацию, сообщив, что «некоторые транспортные компании по нерегулируемым тарифам» направили соответствующие письма в ведомство. И напомнили, что перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать тарифы.

114К «Щекино — Тула» (перевозчик — ИП Куликова З.Н.) — 128 руб. (было 115 руб.);

№ 117К «Щекино — Тула» (перевозчик — ИП Розвезев С. Н.) — 137 руб. (было 123 руб.);

№ 280 «Тула — Щекино — Советск» (перевозчик — ООО «МИГ» «ТУЛАТРАНС») — 227 руб. (было 202 руб.).

В министерстве напомнили, что по указанному направлению можно воспользоваться льготными маршрутами, стоимость проезда на которых не повышалась. Это

№ 117 «Щекино (ул. Мира) — Тула (а/в)» — 90 руб.

№ 114 «Щекино — Тула» — стоимость проезда — 82 руб.

Отметим, что повышение тарифов на проезд коснулось также и Богородицка. Так, к примеру, на автобусе 232 «Тула — Куркино» стоимость поднялась примерно на 60 рублей и составляет теперь 363 рубля.

Читатели также сообщили, что с 1 января увеличилась цена билета на электрички из Тулы до Москвы — 717 вместо 681 руб.

Myslo запросил информацию у минтранса по всем обновленным тарифам.