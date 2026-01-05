В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА

В Тульской области объявлен отбой опасности БПЛА. Напомним, этот режим длился с 14.24. С указанного времени было сбито восемь вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что возле одного из домов по улице Свободы в Туле была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть украинского БПЛА. Территорию оцепили сотрудники полиции. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали. На базе Центра образования № 27 был развернут ПВР.

Через некоторое время специалисты обезвредили боевую часть. Жители вернулись домой.