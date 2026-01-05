  1. Моя Слобода
Усадьба Федяшево приглашает всех на рождественские гуляния

Развлекательная программа будет интересна как детям, так и взрослым.

Усадьба Федяшево приглашает всех на рождественские гуляния
Фото: fedyashevo.ru

Усадьба Федяшево приглашает туляков и гостей города на рождественский праздник. Организаторы подготовили уникальную программу, наполненную волшебством и традициями.

Вместе с фольклорным ансамблем «Смородина» зрители погрузятся в атмосферу русского народного творчества, услышат живые мелодии, святочные песни, шутки и прибаутки.

Для всех желающих пройдут игры на свежем воздухе, зимние забавы и конкурсы! Отличным вариантом семейного отдыха станет интерактивная экскурсия по парку усадьбы – экскурсоводы расскажут об истории Федяшево и окрестностей.

Завершится день дегустацией ароматного чая и свежей выпечки, приготовленной по старинным рецептам в приусадебной пекарне.

Праздник состоится во вторник, 6 января. Начало в 12.00.

сегодня, в 14:32 +3
