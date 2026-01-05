  1. Моя Слобода
Туляков возмутила «барахолка из 90-х» на площади Ленина

Предприимчивые жители решили подзаработать на новогодних гуляниях.

Фото: телеграм-канал "ЧП Тульская область"

В соцсетях появились кадры, снятые на главной площади Тулы в первых числах января 2026 года. На ней виден небольшой развал с детскими игрушками и сувенирами. 

Товар выложен прямо на раскладной столик, под которым стоят многочисленные картонные коробки. Владелец этого «добра» стоит рядом и, судя по всему, недоволен ходом торговли.

«Наша ёлка — одна из самых красивых среди регионов. Но вокруг… Коробки, палатки, хаос. Во что превратили центр города? В коробках может быть что угодно, и, кажется, никому до этого нет дела. Ощущение, что нас просто откатили назад в 90-е», — пишут туляки.

А что вы думаете о стихийной торговле? Пишите в комментариях!

сегодня, в 18:23 +5
