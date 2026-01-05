«Осторожно, хрупкий лёд!»: инспекторы ГИМС предупредили туляков об опасности

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России ежедневно объясняют рыбакам и отдыхающим, что водоем всегда является зоной риска.

– Несмотря на то, что толщина ледового покрова практически на всех водоёмах региона уже превысила толщину 10 сантиметров, лёд в некоторых местах крайне ненадёжен. В районе промпредприятий, родников, местах с сильным течением, и у берегов, где растёт камыш, наблюдаются промоины и проталины, – пояснил государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Лапшов.

5 января инспекторы посетили Центральный парк культуры и отдыха Тулы. Спасатели замерили толщину льда, провели разъяснительные беседы с посетителями парка, уделили внимание рыбакам, родителям с детьми и любителям зимних прогулок у воды, напомнив основные правила безопасности:

безопасной для одного человека считается лёд толщиной 7-10 сантиметров,

прочный лёд имеет прозрачную структуру с зеленоватым или синеватым оттенком,

опасный лёд – молочно-мутный, серый,пористый или покрытый снегом, скрывающим трещины и промоины,

дети должны находиться у воды только под постоянным контролем взрослых,

катание на тюбингах, санках и лыжах со склонов и берегов водоемов с большой вероятностью может закончится трагедией.

– Основное средство для спасения рыбака зимой – веревка длиной 10-15 метров, которая пригодится, если человек провалится под лёд. Необходимо также наличие палки, с помощью которой можно проверить толщину льда и установить безопасен ли выход на ледовое покрытие водоёма. Лучше всего иметь при себе «кошки» – специальные приспособления в виде гвоздей в деревянных ручках, с которыми человек сможет сам выбраться из полыньи, – поделился Владимир Лапшов.