Один беспилотник сбит вечером 5 января в небе над Тульской областью

Режим опасности атаки БПЛА всё ещё действует.

Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, силы ПВО сбили над регионом один украинский беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, повреждений зданий нет, пострадавших также нет.

сегодня, в 20:00 0
