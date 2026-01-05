Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, силы ПВО сбили над регионом один украинский беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, повреждений зданий нет, пострадавших также нет.
Один беспилотник сбит вечером 5 января в небе над Тульской областью
Режим опасности атаки БПЛА всё ещё действует.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram
Другие статьи по темам
Событие
сегодня, в 09:00, 259 2069 5
сегодня, в 11:30, 79 5231 -8
сегодня, в 16:20, 54 512 0
сегодня, в 18:23, 46 1403 5