Губернатор потребовал ускорить ликвидацию последствий атак беспилотников на Тульскую область

Все службы в регионе работают в режиме повышенной готовности.

Губернатор потребовал ускорить ликвидацию последствий атак беспилотников на Тульскую область
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 января Дмитрий Миляев провел совещание по оперативной обстановке в регионе. 

Все оперативные и жизнеобеспечивающие структуры — управления МВД, МЧС, Росгвардии, Центр медицины катастроф и другие — функционируют в режиме повышенной готовности, сообщили в правительстве. Собрали тезисы, прозвучавшие на совещании. 

Атаки беспилотников. На совещании Миляеву доложили о ходе работ по устранению последствий атак БПЛА. Губернатор поручил обеспечить завершение работ в кратчайшие сроки.

Расчистка дорог. Более 500 единиц техники обеспечивают расчистку и противогололедную обработку дорог всех категорий во всех районах области. Главы администраций, где ранее отмечались проблемы с уборкой снега, доложили о принятых мерах. Губернатор поручил им держать на личном контроле содержание дорог и работу общественного транспорта.

Коммунальная инфраструктура работает стабильно. В 17 муниципалитетах не зафиксировано сбоев в системах жизнеобеспечения. Медицинские учреждения области оказывают помощь в штатном режиме.

Эпидемиологическая обстановка остается под контролем: на первой неделе января число случаев вирусных заболеваний снизилось более чем вдвое по сравнению с предновогодним периодом.

«Оперативная обстановка находится под контролем. Все службы реагируют на возникающие ситуации должным образом. Так должно продолжаться и дальше. Муниципальным главам необходимо усилить контроль, особенно за работой управляющих компаний и расчисткой дорог к сельским населенным пунктам — это критически важно для бесперебойной работы экстренных служб», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

сегодня, в 19:35 −1
