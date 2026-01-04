В Тульской области уничтожили 7 вражеских беспилотников

Подразделения ПВО Минобороны России в ходе отражения воздушной атаки в Тульской области уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, что ранее возле одного из домов на улице Свободы в Туле была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть БПЛА. Территория оцеплена сотрудниками полиции. Жителей четырех домов эвакуировали.

В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.