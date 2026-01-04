В этом сезоне в Платоновском парке Тулы не будут заливать каток

Фото читателя.

В редакцию Myslo обратились читатели с вопросом, когда же в Платоновском парке зальют каток в хоккейной коробке. В прошлом году в это время уже вовсю катались.

Мы обратились за комментарием к директору парка Ирине Суровой.

По ее словам, в этом сезоне каток заливать не будут.

Она пояснила, что основа под каток в коробке — щебёнка. Для того, чтобы каток был безопасный и на нём можно было кататься, толщина льда должна быть минимум 15 сантиметров. Такой лёд можно залить при устойчивой минусовой температуре без снега в течение двух недель. Такой погоды до нового года не было. Сейчас выпал снег, и на него нельзя залить лёд.

Директор парка пояснила, что в прошлом году в декабре была устойчивая бесснежная отрицательная температура, рабочие успели нарастить толщину льда, необходимую для безопасного катания. В этом году погодные условия не позволяют.

