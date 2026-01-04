  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В этом сезоне в Платоновском парке Тулы не будут заливать каток - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В этом сезоне в Платоновском парке Тулы не будут заливать каток

В администрации рассказали, почему.

В этом сезоне в Платоновском парке Тулы не будут заливать каток
Фото читателя.

В редакцию Myslo обратились читатели с вопросом, когда же в Платоновском парке зальют каток в хоккейной коробке. В прошлом году в это время уже вовсю катались.

Мы обратились за комментарием к директору парка Ирине Суровой.

По ее словам, в этом сезоне каток заливать не будут.

Она пояснила, что основа под каток в коробке — щебёнка. Для того, чтобы каток был безопасный и на нём можно было кататься, толщина льда должна быть минимум 15 сантиметров. Такой лёд можно залить при устойчивой минусовой температуре без снега в течение двух недель. Такой погоды до нового года не было. Сейчас выпал снег, и на него нельзя залить лёд. 

Директор парка пояснила, что в прошлом году в декабре была устойчивая бесснежная отрицательная температура, рабочие успели нарастить толщину льда, необходимую для безопасного катания. В этом году погодные условия не позволяют. 

Где можно покататься на коньках в Туле, читайте в нашей новости по ссылке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:10 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула Платоновский парк
Прочее
каток

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области снова объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области снова объявлена опасность атаки БПЛА
Туляки пожаловались на сборище незаконных таксистов напротив ГКЗ
Туляки пожаловались на сборище незаконных таксистов напротив ГКЗ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.