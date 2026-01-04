Умер бывший клубный врач тульского «Арсенала» Александр Костюченков

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Скончался бывший клубный врач тульского «Арсенала» Александр Костюченков. Об этом сообщила пресс-служба оружейников. Клуб опубликовал некролог:

«Печальная новость. Ушел из жизни врач, чье имя неразрывно связано с возрождением „Арсенала“ и выходом оружейников в премьер-лигу в 2014 году. Александр Владимирович был не только настоящим профессионалом, но и чутким, отзывчивым человеком.

Вспоминается случай на сборах в Анталье. Александр Костюченков стал случайным свидетелем, как турецкая волейболистка неудачно упала во время приема мяча и песок попал ей в дыхательные пути. Девушка стала задыхаться. Наш врач не растерялся, оказал необходимую помощь и спас спортсменке жизнь.

Как жаль, что самому Александру Владимировичу было отпущено не так много… В нашей памяти Александр Костюченков всегда будет вызывать добрые чувства».