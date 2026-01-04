  1. Моя Слобода
  Умер бывший клубный врач тульского «Арсенала» Александр Костюченков
Умер бывший клубный врач тульского «Арсенала» Александр Костюченков

Ему было 59 лет.

Умер бывший клубный врач тульского «Арсенала» Александр Костюченков
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Скончался бывший клубный врач тульского «Арсенала» Александр Костюченков. Об этом сообщила пресс-служба оружейников. Клуб опубликовал некролог:

«Печальная новость. Ушел из жизни врач, чье имя неразрывно связано с возрождением „Арсенала“ и выходом оружейников в премьер-лигу в 2014 году. Александр Владимирович был не только настоящим профессионалом, но и чутким, отзывчивым человеком.

Вспоминается случай на сборах в Анталье. Александр Костюченков стал случайным свидетелем, как турецкая волейболистка неудачно упала во время приема мяча и песок попал ей в дыхательные пути. Девушка стала задыхаться. Наш врач не растерялся, оказал необходимую помощь и спас спортсменке жизнь.

Как жаль, что самому Александру Владимировичу было отпущено не так много… В нашей памяти Александр Костюченков всегда будет вызывать добрые чувства».

сегодня, в 16:50 0
