  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 5 января: снег и до -8 градусов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Погода в Туле 5 января: снег и до -8 градусов

Атмосферное давление будет в норме.

Погода в Туле 5 января: снег и до -8 градусов
Фото Артема Жильцова.

5 января в Туле будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, гололедица. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха днем — от -8 до -3°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 09:00 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снег мороз
В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА
сегодня, в 01:35, 60 999 1
В Тульской области подорожал междугородний проезд
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подорожал междугородний проезд
сегодня, в 11:30, 10 321 0
Тульские силовики провели миграционный рейд на Новомосковском шоссе
Дежурная часть
Тульские силовики провели миграционный рейд на Новомосковском шоссе
сегодня, в 10:25, 11 604 2
На ул. Свободы нашли неразорвавшуюся часть БПЛА: жителей четырех домов эвакуировали
Дежурная часть
На ул. Свободы нашли неразорвавшуюся часть БПЛА: жителей четырех домов эвакуировали
вчера, в 17:17, 76 6927 -6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За сутки в Тульской области спасатели потушили четыре пожара
За сутки в Тульской области спасатели потушили четыре пожара
В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА
В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.