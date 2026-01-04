Погода в Туле 5 января: снег и до -8 градусов

5 января в Туле будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, гололедица. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с.
Температура воздуха днем — от -8 до -3°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Атмосферное давление будет в норме.
