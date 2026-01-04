  1. Моя Слобода
Коммунальные службы в Туле работают круглосуточно

Продолжается уборка и вывоз снега.

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Коммунальные службы Тулы работают круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. За минувшие сутки вывезено более 1930 кубометров снега.

Уточняется, что подходы к остановкам, пешеходным переходам и подъезды к учреждениям социальной сферы расчищены в первую очередь. 

Сегодня днем в уборке города было задействовано около 110 единиц техники подрядной организации «Спецавтохозяйство», в том числе 40 КДМ. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

Продолжается уборка снега и противогололедная обработка дорог, тротуаров и общественных пространств, в том числе в отдаленных населенных пунктах. За сутки использовано более 1210 тонн реагента и песко-соляной смеси.

Очистка тротуаров, остановок и подходов ведется спецтехникой и вручную.

 

Везде ли почищен снег? Пишите в комментариях, куда техника и рабочие так и не добрались!

сегодня, в 19:07
