Где тулякам покататься на лыжах

Отличная погода для того, чтобы заняться зимним спортом!

Где тулякам покататься на лыжах
Фото Алексея Пирязева.

Центральный и Комсомольский парки

Центральный парк: Тула, ул. Первомайская, 13-а. Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

Комсомольский парк: Тула, ул. Октябрьская, 188-а. Режим работы проката: ежедневно с 12.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

Прокат лыж: в будни 150 руб./30 мин. и 200 руб./час; в выходной 200 руб./30 мин. и 250 руб./час.

Пролетарский парк

Тула, ул. Кутузова, 131.

Режим работы проката: среда – воскресенье с 12.00 до 20.00. Выдача спортинвентаря заканчивается в 19.00.

Прокат лыж: в будни 130 руб./30 мин. и 200 руб./час; в выходной 180 руб./30 мин. и 230 руб./час.

Лыжная база «Спартак»

Тула, 4-й Дачный пр., 7-б.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 (выдача инвентаря до 16.00).

Прокат для взрослых и детей в будни – 200 руб. в час за комплект (лыжи, ботинки, палки), в выходные – 250 руб./час. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Лыжероллерная трасса им. В. П. Веденина

Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 66-б.

Режим работы центра: ежедневно с 9.00 до 18.00. Освещение работает до 22.00. Прокат лыж (лыжи, ботинки, палки) – 250 руб./час.

Подготовлена трасса 5, 7,5 км и туристическая трасса в 15 км до Ясной Поляны; для вечернего катания освещена трасса протяженностью 2,5 км. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

«Некрасово»

д. Некрасово, 176-й км трассы М-2, тел. 8 (4872) 79-01-59, +7 930 791-01-59.

Режим работы: понедельник – пятница с 12.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 11.00 до 21.00. 

Прокат: лыжи, сноуборд, ботинки: для взрослых – 1000 руб./час, 2500 руб./день, для детей – 800 руб./час, 2000 руб./день.

Тюбинг+шлем +подъёмник: по будням – 1000 руб./1 час 15 мин., по выходным – 1200 руб., в праздничные дни – 1500 руб.

Подъемники: зеленый склон 1 подъем по будням – 100 руб., по выходным – 150 руб., по праздникам – 180 руб. Большая канатная дорога 1 подъем по будням – 150 руб., по выходным – 200 руб., по праздникам – 220 руб.

Абонементы на подъемник: Большая канатная дорога по будням 1 час – 1500 руб., выходные – 2000 руб., в праздничные дни – 2500 руб.

«Форино»

д. Форино, тел.: 8 920 764-25-55, 8 910 584-05-55, 8 920 778-45-85, 8 910 944-45-85.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. Прокат горнолыжного комплекта и сноуборда: для взрослых – 800 руб./час, 900 руб./2 часа, 1000 руб./2 часа.

Прокат снаряжения + подъемник (30 подъемов): взрослый – 1100 руб./час, 1500 руб./2 часа, 2000 руб./3 часа. Дети до 12 лет – 800 руб./час, 900 руб./2 часа, 1000 руб./3 часа. Дети 12 – 17 лет – 1000 руб./час, 1200 руб./2 часа, 1500 руб./3 часа.

Билет на пользование подъемником: для взрослых – от 600 руб., для детей (до 12 лет) – от 300 руб. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Где можно покататься на коньках, читайте в нашем обзоре по ссылке.

Фотограф:
сегодня, в 12:25 +1
