новости
новости
ДТП с туристами под Богородицком: пассажиров отправили домой на резервном автобусе 

Автобус отправился в Вологду.

ДТП с туристами под Богородицком: пассажиров отправили домой на резервном автобусе 
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале рассказал о ситуации с ДТП в Богородицком районе. Напомним3 января в 15.30 в районе деревни Колодези на автодороге Богородицк — Епифань пассажирский автобус, следовавший из Вологды в с. Себино Кимовского района, опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

По сообщению главы региона, резервный автобус с 27 туристами отправился домой, в Вологду. 

Четыре человека остаются в больницах Тулы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В министерстве здравоохранения Тульской области работает горячая линия для уточнения информации о состоянии здоровья пострадавших в ДТП — 8-8004444003.

4 января, в 00:29 0
Ещё 4 беспилотника нейтрализованы над Тульской областью к утру 4 января
Ещё 4 беспилотника нейтрализованы над Тульской областью к утру 4 января
В Тульской области подразделения ПВО уничтожили пять украинских беспилотников
В Тульской области подразделения ПВО уничтожили пять украинских беспилотников
