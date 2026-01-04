ДТП с туристами под Богородицком: пассажиров отправили домой на резервном автобусе 

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале рассказал о ситуации с ДТП в Богородицком районе. Напомним, 3 января в 15.30 в районе деревни Колодези на автодороге Богородицк — Епифань пассажирский автобус, следовавший из Вологды в с. Себино Кимовского района, опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

По сообщению главы региона, резервный автобус с 27 туристами отправился домой, в Вологду.

Четыре человека остаются в больницах Тулы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В министерстве здравоохранения Тульской области работает горячая линия для уточнения информации о состоянии здоровья пострадавших в ДТП — 8-8004444003.