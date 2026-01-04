  1. Моя Слобода
Боевая часть БПЛА на Свободы в Туле обезврежена

Жители могут вернуться в свои квартиры.

Работы специалистов на месте обнаружения фрагментов БПЛА около одного из домов по улице Свободы в Туле завершены. Боевая часть обезврежена. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что жители могут вернуться в свои квартиры.

Напомним, ранее возле одного из домов по улице Свободы была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть украинского беспилотника. 

Территорию оцепили сотрудники полиции. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали. На базе Центра образования № 27 был развернут ПВР. 

сегодня, в 19:33 −3
