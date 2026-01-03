  1. Моя Слобода
Жители Тулы могут попасть в титры фильма «Ёлки 13»

Конкурс продлится до 12 января.

Фото министерства культуры и туризма Тульской области.

На Казанской набережной в Туле появилась большая подарочная коробка с вязаным шарфом внутри. Эта инсталляция — часть всероссийского проекта «Объединяющий шарф». Его реализует социальная сеть «Одноклассники» совместно с фильмом «Ёлки 12».

Как сообщает министерство культуры и туризма Тульской области, каждый может присоединиться к проекту, сделав снимок у локации и опубликовав в соцсетях со специальным хештегом. Самые активные участники будут отмечены в титрах фильма «Ёлки 13».

Конкурс продлится до 12 января, итоги подведут 14 января. Подробности по ссылке.

Сюжет: Новый год-2026
