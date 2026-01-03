  1. Моя Слобода
  Зайцы на огромных сапах, Бабки-ёжки и индеец на каяке: почти 200 «идиотульцев» проплыли по Вашане
Зайцы на огромных сапах, Бабки-ёжки и индеец на каяке: почти 200 «идиотульцев» проплыли по Вашане

Яркий карнавальный сплав состоялся 2 января.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Второй день нового года у села Казначеево в Алексинском районе начался традиционно шумно. Сюда с раннего утра начали подъезжать любители водного туризма во всех его проявлениях: SUРеры, байдарочники, каякеры… Для многих из них участвовать в фестивале «Идиотулец», сплавляясь по Вашане, стало обязательным источником бесконечного драйва на весь год.

7F5A7258.jpg

Инициатор массового водного мероприятия «Идиотулец» — Михаил Трусков, организатор апрельского фестиваля «Скитулец».

«Идиотулец» — бесшабашный отморозок и межсезонное мультибезобразие на свежем воздухе. Проводится ежегодно 2 января с 2011 года на участке Вашаны между с. Казначеево и Базовым лагерем Скитульца. Сплав безбашенных участников на любых судах по незамерзающей в этом месте реке», — так характеризует мероприятие его создатель.

В отличие от весенних состязаний, январская встреча не предполагает спортивной части. Здесь правит балом карнавал. А значит тот, у кого самый яркий образ, тот и молодец! 

Ну и конечно участники, особенно заядлые поклонники «Идиотульца», заранее готовятся к этой встрече.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c5/54/efa5-e4b7-4627-8da8-6aa66e87b30c/3262ef45-ca03-41fa-b25d-71a4dd7f6d88.jpg

Одними из самых ярких в этом году стала задорная команда зайцев, сплавлявшихся по реке на двух больших сапах. Ребята стали просто нереальным концентратом новогоднего настроения на протяжении всего 5-километрового маршрута: угощали проплывающих пломбиром, устроили праздничную дискотеку на воде и просто дарили всем улыбки.

7F5A6526.jpg

— Мы две команды «Чудим ТИМ» из Москвы и тульские «Зайцы», — рассказала Татьяна Васильева. — Для нас «Идиотулец» теплее, чем любой летний сплав. Мы чудим по жизни и, конечно же, зимой. Зимние сплавы любим всей душой. И всё только начинается! Мы всех, кто проплывал, угощали мороженым. А значит, они прошли тест на чудака и официально приняты в нашу команду! Мы каждый год придумываем новые шалости. В прошлом году это были горячие оладушки и глинтвейн. В этом году погода холоднее, поэтому для самых отчаянных прихватили мороженое. Уже и на следующий год задумка имеется.

В этом году мы желаем много снега, чтобы кататься с горок на сапах. Конечно же, ждём бурного половодья, чтобы здесь чудить на «Скитульце». Надеемся, что все приобщатся к нам и будут кататься не только на маленьких, но и больших сапах!

Ребята, кстати, на финише получили подарки от Снегурочки Татьяны Калининой и партнеров: зефир без сахара из лимитированной коллекции и имбирные пряники с логотипом «Скитульца». 

Многие другие тоже приготовили сюрпризы. Так, рязанский Дед Мороз Слава одаривал на маршруте участников печеньками с предсказаниями.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c5/54/efa5-e4b7-4627-8da8-6aa66e87b30c/35046dc2-4907-4b9a-8f6f-489c58c7ae65.jpg

— Впервые побывал на «Идиотульце» пару лет назад. Но уже точно могу относить себя к постоянным участникам этого веселья. Как и каждый год все прошли маршрут очень классно! Желаю в этом году всем счастья, любви, здоровья, всего и побольше. 

Суперкрутой образ индейца подготовил к сплаву Илья Багаув из Тульского клуба каякеров. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c5/54/efa5-e4b7-4627-8da8-6aa66e87b30c/bc83845c-f147-45cc-afd0-8bef42ec6d15.jpg

— Это мой первый «Идиотулуц», и что могу сказать? Несмотря на то, что перед самым финишем я расстроен тем, что утопил свою камеру — она зацепилась за последнее бревно за несколько метров до конца маршрута, и ушла под воду — тем не менее, тут просто огонь. Все братья — в хорошем смысле повернуты на водном туризме. Такое единение чувствуется! Вот такая атмосфера и нужна! Молодцы все те, кто выбрались сюда, и те, кто это организовывают.

В 2026-м году желаю себе и клубу новых друзей, впечатлений, новых маршрутов, ярких событий в жизни, главное — здоровья, и чтобы никто не болел, чтобы родственники были рядом и были счастливы. Это самое главное!

В общей сложности 197 экипажей из Тулы и области, Курска, Брянска, Воронежа, Иваново, Калуги, Москвы, Подмосковья, Орла и Рязани 2 января встали на воду и проплыли 5 км. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c5/54/efa5-e4b7-4627-8da8-6aa66e87b30c/883bc4d6-72f7-415c-a8a0-f5c9051a9a5d.jpg

На финише всех ждал теплый прием — банька для экспресс-согрева и знаменитый вкуснейший плов, приготовленный Михаилом Трусковым. 

7F5A9593.jpg

Дмитрий Дзюбин подготовил большой фоторепортаж с берега. А Юлия Александрова — с воды.

IMG_20260102_125501.jpg

За предоставленный сап спасибо Анастасии Трусковой. 

