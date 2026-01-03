  1. Моя Слобода
В Туле скоропостижно скончался инженер-конструктор Евгений Валиков

Он умер 2 января на 88-м году жизни.

Евгений Валиков (13.07.1938 - 02. 01.2026)

Евгений Николаевич Валиков работал инженером-конструктором по режущему инструменту, был главным технологом машиностроительного завода с 1979 г. Доцент, профессор кафедры «металлорежущие инструменты» ТулГУ. 

За научно-технические достижения трижды удостоен звания лауреата премии им. Мосина, а также премии им. Демидова, Стечкина, награжден золотой и серебряной медалями международного салона интеллектуальной собственности «Архимед», медалями ВДНХ,
медалью «За заслуги в космонавтике им. Гагарина», юбилейными медалями в честь столетия со дня рождения Ленина и трехсотлетия оружейного производства России. 

Евгений Валиков был членом-корреспондентом Академии качеств, автор более двухсот публикаций.

Прощание с Евгением Николаевичем состоится 5 января в 10.00 во Всехсвятском кафедральном соборе (Тула, ул. Льва Толстого, 79). 

сегодня, в 13:17 +1
