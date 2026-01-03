Синоптики дали прогноз на Рождество в Туле

Рождественская ночь в Туле будет морозной. По прогнозам синоптиков ожидается до -10 градусов. В дневные часы немного теплее — -5 градусов.
В областной столице прогнозируются в этот день снегопады.
В областной столице прогнозируются в этот день снегопады.
