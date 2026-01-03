  1. Моя Слобода
Синоптики дали прогноз на Рождество в Туле

В областной столице возобновятся снегопады.

Синоптики дали прогноз на Рождество в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Рождественская ночь в Туле будет морозной. По прогнозам синоптиков ожидается до -10 градусов. В дневные часы немного теплее — -5 градусов.

В областной столице прогнозируются в этот день снегопады. 

Фотограф:
сегодня, в 15:01 −2
Место
Тула
Прочее
погода на Рождество
