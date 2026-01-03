Погода в Туле 4 января: пасмурно и до минус пяти градусов

Температура воздуха утром и днем будет — 3 градуса, к вечеру столбик термометра опустится до — 5.
Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%, давление составит 737 мм рт. ст.
Магнитное поле — слабая буря.
Ощущаться морозец будет как минус десять.
Температура воздуха утром и днем будет — 3 градуса, к вечеру столбик термометра опустится до — 5.
Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%, давление составит 737 мм рт. ст.
Магнитное поле — слабая буря.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram