Погода в Туле 4 января: пасмурно и до минус пяти градусов

Ощущаться морозец будет как минус десять.

Погода в Туле 4 января: пасмурно и до минус пяти градусов

Температура воздуха утром и днем будет — 3 градуса, к вечеру столбик термометра опустится до — 5. 

Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%, давление составит 737 мм рт. ст. 

Магнитное поле — слабая буря. 

Фотограф:
сегодня, в 09:00 +3
Ещё 4 беспилотника нейтрализованы над Тульской областью к утру 4 января
сегодня, в 08:21
Жизнь Тулы и области
Ещё 4 беспилотника нейтрализованы над Тульской областью к утру 4 января
сегодня, в 08:21, 45 1334 -1
В Тульской области подразделения ПВО уничтожили пять украинских беспилотников
вчера, в 23:59
Дежурная часть
В Тульской области подразделения ПВО уничтожили пять украинских беспилотников
вчера, в 23:59, 29 1721 -1
В Тульской области отбой опасности БПЛА
сегодня, в 10:20
Жизнь Тулы и области
В Тульской области отбой опасности БПЛА
сегодня, в 10:20, 17 400 0
Проверьте свой билет: в Тульской области разыскивают лотерейного миллионера
сегодня, в 10:30
Жизнь Тулы и области
Проверьте свой билет: в Тульской области разыскивают лотерейного миллионера
сегодня, в 10:30, 15 643 2

В Тульской области сбито ещё два вражеских беспилотника
В Тульской области сбито ещё два вражеских беспилотника
Ещё 4 беспилотника нейтрализованы над Тульской областью к утру 4 января
Ещё 4 беспилотника нейтрализованы над Тульской областью к утру 4 января
