  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как работают тульские больницы в новогодние праздники - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Как работают тульские больницы в новогодние праздники

Публикуем график.

Как работают тульские больницы в новогодние праздники
Фото Алексея Пирязева.

Поликлиники

4, 7 и 11 января с 9.00 до 15.00 (по графику воскресенья).
5, 6 января, 8 — 10 января с 8.00 до 18.00 (по графику субботы).

Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом. Кроме того проводятся лабораторные и диагностические исследования.

Кабинеты медико-психологической помощи в поликлиниках работают по графику медучреждения. Специалист ведет прием по предварительной записи. Подробнее о работе кабинетов можно узнать по телефону 8 (4872) 33-83-75. Адреса кабинетов психологической помощи можно найти по ссылке. 

Уточнить режим работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов можно найти на сайте минздрава в разделе «Сервисы».

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайская, 13, Горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Специализированные медучреждения

5, 6 января и с 8 — 10 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных специализированных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.

Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники в праздничные дни до 11 января с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач (включая проведение диагностических исследований). График приема размещен на сайте медучреждения. После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в Городской больнице № 7 г. Тулы по адресу ул. Тимирязева, 97-б.


Горячая линия минздрава и контактные центры поликлиник

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8 800 4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центр записи на прием к врачу и вызов врача на дом (телефоны 8 800 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) принимает звонки по графику работы лечебных учреждений. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

Контактные центры поликлиник принимают звонки согласно графику работы медучреждений.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Сюжет: Новый год-2026
Жители Тулы могут попасть в титры фильма «Ёлки 13»
Жизнь Тулы и области
Жители Тулы могут попасть в титры фильма «Ёлки 13»
сегодня, в 15:48, 12 418 1
Как юным тулякам прокатиться на «ДедМоробусе»
Жизнь Тулы и области
Как юным тулякам прокатиться на «ДедМоробусе»
сегодня, в 11:00, 4 727 -2
Гороскоп-2026: каким знакам зодиака год Огненной Лошади обещает любовь, богатство и счастье?
Обзоры / Выходные
Гороскоп-2026: каким знакам зодиака год Огненной Лошади обещает любовь, богатство и счастье?
вчера, в 09:00, 2 6135 0
Тулякам рекомендуют не позволять «дивану захватить» себя в новогодние праздники
Жизнь Тулы и области
Тулякам рекомендуют не позволять «дивану захватить» себя в новогодние праздники
2 января, в 12:19, 63 1849 -1
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 13:10 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
график работы больниц Новый год
Погода в Туле 4 января: пасмурно и до минус пяти градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 января: пасмурно и до минус пяти градусов
сегодня, в 09:00, 101 1089 3
Ещё 4 беспилотника нейтрализованы над Тульской областью к утру 4 января
Жизнь Тулы и области
Ещё 4 беспилотника нейтрализованы над Тульской областью к утру 4 января
сегодня, в 08:21, 85 2061 -1
Выбор читателей Myslo: какой фитнес-клуб в Туле стал самым лучшим?
Жизнь Тулы и области
Выбор читателей Myslo: какой фитнес-клуб в Туле стал самым лучшим?
сегодня, в 11:31, 18 838 -1
Туляки пожаловались на сборище незаконных таксистов напротив ГКЗ
Жизнь Тулы и области
Туляки пожаловались на сборище незаконных таксистов напротив ГКЗ
сегодня, в 13:40, 38 1223 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки пожаловались на сборище незаконных таксистов напротив ГКЗ
Туляки пожаловались на сборище незаконных таксистов напротив ГКЗ
Туляки засняли лисиц на Казанской набережной
Туляки засняли лисиц на Казанской набережной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.