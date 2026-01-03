Как работают тульские больницы в новогодние праздники

Фото Алексея Пирязева.

Поликлиники



4, 7 и 11 января с 9.00 до 15.00 (по графику воскресенья).

5, 6 января, 8 — 10 января с 8.00 до 18.00 (по графику субботы).



Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом. Кроме того проводятся лабораторные и диагностические исследования.



Кабинеты медико-психологической помощи в поликлиниках работают по графику медучреждения. Специалист ведет прием по предварительной записи. Подробнее о работе кабинетов можно узнать по телефону 8 (4872) 33-83-75. Адреса кабинетов психологической помощи можно найти по ссылке.



Уточнить режим работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов можно найти на сайте минздрава в разделе «Сервисы».



Травмпункты



Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайская, 13, Горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.



Специализированные медучреждения



5, 6 января и с 8 — 10 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных специализированных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.



Стоматологическая помощь



В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники в праздничные дни до 11 января с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач (включая проведение диагностических исследований). График приема размещен на сайте медучреждения. После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в Городской больнице № 7 г. Тулы по адресу ул. Тимирязева, 97-б.





Горячая линия минздрава и контактные центры поликлиник



Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8 800 4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.



Центр записи на прием к врачу и вызов врача на дом (телефоны 8 800 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) принимает звонки по графику работы лечебных учреждений. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.



Контактные центры поликлиник принимают звонки согласно графику работы медучреждений.



Скорая помощь



Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.