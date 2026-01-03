  1. Моя Слобода
Главный врач Тульского онкоцентра дал пять советов, как бросить курить в новом году

Дмитрий Истомин рассказал, почему важно отказаться от вредной привычки.

«Важно понимать, что в большинстве случаев причина развития рака легкого — табакокурение как активное, так и пассивное. Доказано, что табачный дым отравляет организм и вызывает рак легкого. Таким эффектом обладают не только сигареты, но и никотиносодержащие устройства, например, вейпы, электронные сигареты и другие. Поэтому самое правильное, что можно сделать, чтобы позаботиться о себе и своем здоровье — отказаться от курения навсегда», — заявил главный врач Тульского онкоцентра Дмитрий Истомин.

Советы, как бросить курить:

  1. Проанализируйте, что максимально вам не нравится в процессе курения (неприятный запах, забота о себе и своем здоровье, финансовые затраты). Мотивируйте себя положительными моментами, которые стали появляться больше в вашей жизни в виду отказа от курения. Будьте стойки и верьте в свои силы.
  2. Составьте календарь на уменьшение потребления никотинососдержащей продукции в неделю, месяц в удобном формате.
  3. Попросите ваше окружение о поддержке. Постарайтесь избегать в первый месяц триггеров (мест, где люди курят, стрессов, алкоголя, жирной пищи и т. д.) в достижении успеха.
  4. Обратитесь за помощью к специалисту. Никотин вырабатывает стойкую зависимость, избавиться от которой в одиночку иногда невозможно. Помощь специалиста в этом вопросе поможет вам выработать наиболее эффективную для вас стратегию.
  5. Замените лишнюю сигарету прогулкой на свежем воздухе, стаканом воды, просмотром телевизора, общением по телефону с друзьями. Делайте дыхательные упражнения, используйте любой позитив против негатива — сигареты.

Врач отметил, что курение, помимо рака легкого, вызывает еще около двадцати видов рака. Связь с курением прослеживается у каждого пятого онкологического больного.

В Тульской области работает скрининговая программа лёгких для людей, находящихся в группе риска и потребляющих никотиносодержащую продукцию более 30 лет. Каждый туляк может пройти по месту жительства низкодозную компьютерную томографию, которая позволяет выявить даже самые маленькие опухоли.

