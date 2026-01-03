  1. Моя Слобода
18-летнему туляку присвоили спортивное звание международный гроссмейстер

Его удостоился Арсений Цынов.

18-летнему туляку присвоили спортивное звание международный гроссмейстер
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Высшее спортивное звание юному туляку присвоила международная шашечная федерация (IDF).

Тренируется Арсений Цынов под руководством тренера высшей категории Юрия Хохлова, экс-чемпиона СССР и мира, международного гроссмейстера Юрия Королёва, заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Бориса Оксмана.

Международный гроссмейстер (англ. International Grandmaster, фр. Grand maître international), GMI — пожизненное звание, которое присваивают шашистам за выполнение определённых квалификационных требований.

сегодня, в 17:17 +2
