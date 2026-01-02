За ночь ПВО уничтожило 64 украинских беспилотника

В ночь с 1 на 2 января комплексы ПВО перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
- 20 – над территорией Самарской области,
- 8 – над территорией Воронежской области,
- 8 – над территорией Саратовской области,
- 7 – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву,
- 6 – над территорией Рязанской области,
- 6 – над территорией Ростовской области,
- 3 – над территорией Тульской области,
- 2 – над территорией Белгородской области,
- 1 – над территорией Курской области,
- 1 – над территорией Калужской области,
- 1 – над территорией Пензенской области,
- 1 – над территорией Тамбовской области.