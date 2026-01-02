За ночь ПВО уничтожило 64 украинских беспилотника

В ночь с 1 на 2 января комплексы ПВО перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

20 – над территорией Самарской области,

8 – над территорией Воронежской области,

8 – над территорией Саратовской области,

7 – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву,

6 – над территорией Рязанской области,

6 – над территорией Ростовской области,

3 – над территорией Тульской области,

2 – над территорией Белгородской области,

1 – над территорией Курской области,

1 – над территорией Калужской области,

1 – над территорией Пензенской области,

1 – над территорией Тамбовской области.