За ночь ПВО уничтожило 64 украинских беспилотника

Данные представили в Минобороны РФ.

В ночь с 1 на 2 января комплексы ПВО перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 

  • 20 – над территорией Самарской области, 
  • 8 – над территорией Воронежской области, 
  • 8 – над территорией Саратовской области, 
  • 7 – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, 
  • 6 – над территорией Рязанской области, 
  • 6 – над территорией Ростовской области, 
  • 3 – над территорией Тульской области, 
  • 2 – над территорией Белгородской области, 
  • 1 – над территорией Курской области, 
  • 1 – над территорией Калужской области, 
  • 1 – над территорией Пензенской области,
  • 1 – над территорией Тамбовской области.

сегодня, в 10:30 −1
Место
Тульская область
Прочее
БПЛА Минобороны России
